Bezpieczni w ruchu drogowym – kalendarz 2021

Jak bezpiecznie przechodzić po przejściu dla pieszych? Dlaczego warto nosić elementy odblaskowe? Jakie miejsca są bezpieczne do zabawy? Jak należy zachować się jako pasażer pojazdu? To tylko niektóre pytania na jakie dzieci odpowiadały tworząc prace plastyczne w ramach konkursu „Bezpieczni w ruchu drogowym”. Prace laureatów ozdobią policyjny kalendarz na 2021 rok. Zobacz zdjęcia.

To była już 21 edycja konkursu. Łącznie do oceny wpłynęło ponad 200 prac. Organizatorami przedsięwzięcia byli Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, GE Power sp. z o.o. w Elblągu oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. Laureaci zostaną wyróżnieni dyplomami oraz upominkami. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców będzie zamieszczenie ich dzieł w kalendarzu na 2021 rok. Wszystkim wyróżnionym dzieciom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnych edycjach konkursu. Kolejny konkurs odbędzie się wiosną 2021 r. Sponsorem nagród jest firma GE Power sp. z o.o.

Lista zwycięzców:

· Zosia Gołota SP nr 21 w Elblągu

· Lena Janaszak SP nr 1 w Elblągu

· Alan Jeziorski SP nr 16 w Elblągu

· Julian Niewiadomski SP nr 6 w Elblągu

· Fabian Wielgosik SP w Żurawcu

· Wojciech Melka SP nr 16 w Elblągu

· Patrycja Borkowska SP nr 6 w Elblągu

· Marcel Pęksa SP nr 12 w Elblągu

· Olaf Szyfelbajn SP nr 19 w Elblągu

· Mateusz Lica SP nr 25 w Elblągu

· Wiesiu Kalinowski SP nr 3 w Pasłęku

· Sebastian Staszak SP nr 14 w Elblągu