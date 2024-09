Bezpłatna Zumba Kids w tę sobotę

Czy zastanawiasz się, jak zmotywować swoje dziecko do aktywności fizycznej? A może szukasz kreatywnego i przyjemnego sposobu na rozwijanie jego umiejętności motorycznych? Zumba Kids to odpowiedź na Twoje poszukiwania! Skorzystaj z bezpłatnych zajęć na Lodowisku Helena i daj radość swojemu dziecku.

Zumba Kids to dynamiczne zajęcia taneczne, ukierunkowane specjalnie dla dzieci w wieku od 4 do 12. Łączą elementy fitnessu z radosną muzyką i kreatywnymi choreografiami, tworząc atmosferę, która sprawia, że każde dziecko chce wracać na kolejne zajęcia.

– Te zajęcia nie tylko stymulują ciało, ale również rozwijają radość z ruchu. Regularny udział w Zumba Kids przynosi wiele korzyści zdrowotnych – poprawia kondycję fizyczną, wzmacnia mięśnie i wspiera zdrowy rozwój układu krążenia. Dodatkowo, dzieci uczą się lepszej koordynacji, równowagi oraz kontroli nad własnym ciałem, co ma pozytywny wpływ na ich ogólną sprawność – mówi Magdalena Krupa, instruktorka Zumba Kids w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W dzisiejszym świecie, gdzie dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranami, Zumba Kids to doskonała okazja, by wprowadzić aktywność fizyczną w przyjemnej formie.

– Dzięki energicznej muzyce i zabawnej choreografii dzieci szybko zapominają, że to trening – zamiast tego skupiają się na świetnej zabawie! Różnorodne ruchy taneczne pomagają im rozwijać motorykę w dynamiczny i przyjemny sposób. To także doskonała okazja do poznania nowych przyjaciół i integracji z rówieśnikami. Wspólne tańce i zabawy budują więzi, które mogą trwać poza salą fitness – dodaje Magdalena Krupa.

Aby w pełni korzystać z zajęć, warto przygotować wygodny strój sportowy oraz odpowiednie obuwie, które umożliwią swobodne poruszanie się. Nie zapomnij także o butelce wody, by dziecko mogło się nawodnić podczas treningu.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia Zumba Kids, które poprowadzi certyfikowana instruktorka Magdalena Krupa! Spotkajmy się w sobotę (14 września) wyjątkowo o godzinie 13:00 z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat, a o 14:00 z dziećmi i młodzieżą w wieku od 7 do 12 lat, w sali fitness na Lodowisku Helena. Kolejne ćwiczenia będą odbywały się standardowo o 10:00 (młodsza grupa) oraz 11:00 (starsza grupa). Czekają na Was świetna zabawa, radość i aktywność!

Więcej informacji o wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych znajduje się na stronie MOSiR.