Biblioteka należy do graczy

Jeżeli ktoś uwielbia gry planszowe, karciane, w kości to musiał w sobotę lub w niedzielę zajrzeć do Biblioteki Elbląskiej. Pozostali, jeżeli weszli do sali św. Ducha, to prawdopodobnie złapali bakcyla planszówek. W sobotę i w niedzielę w Bibliotece trwał El Festiwal Planszówkowy Zawrót Głowy. Zobacz zdjęcia.

Tylko w sobotę ponad 200 uczestników wypożyczyło 160 gier. Rozmaitych: planszówek, karcianych, można też było pograć w kości, wymagających od graczy współpracy, albo klasycznej rywalizacji na wyeliminowanie przeciwnika. - Promujemy planszówki jako sposób spędzenia wolnego czasu. Przychodzą różni gracze: tacy, którzy będą grać pierwszy raz oraz ci, którzy grają od wielu lat. Przychodzą ze swoimi grami i potrafią spędzić nad rozgrywką kilka godzin - mówił Mariusz Gągalski, organizator wydarzenia.

No to nie ma na co czekać. Wypożyczamy grę (bezpłatnie), idziemy do stolika i... gramy. - Nie można powiedzieć, że jakaś jest ulubiona. Każda jest inna. Szybciej wybrałbym typ gry: przygodowy surwiwal zn elementami strategii - mówi Michał Kiraga, którego spotkaliśmy na festiwalu - Takim tytułem jest np. Strefa 51.

- Nasza ulubiona to rummikub. Zdecydowanie jesteśmy fanami tej gry. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam jak się zaczęła moja przygoda z tą grą. Lubimy tę grę: trzeba trochę pomyśleć, pokombinować, jest duży wpływ przypadku, gdy wylosujemy kiepskie kafelki, to gra może nie wyjść - dodaje Marek Kalkowski, który na festiwal przyszedł z dziećmi.

My... wybieramy kości, a w zasadzie Strike’a. Prosta gra, w której chodzi o to, żeby mieć jeszcze kości w momencie, kiedy rywale pozbędą się swoich. Partyjka trwa kilka minut, ale emocji przy stole nie brakuje.

- Przy planszówkach można przyjemnie spędzić czas. Gra z ludźmi, którzy lubią to robić, to po prostu dobra zabawa. Jest interakcja, emocji nie brakuje. Są gry, w których trzeba kombinować, myśleć, przeliczać, kalkulować, który ruch jest w danej sytuacji najbardziej opłacalny. Gry uczą strategicznego planowania, to nie jest złodziej czasu - mówił Mariusz Gągalski.

Ale festiwal to nie tylko rozgrywki. Przygotowano też stanowiska do malowania figurek, turnieje gier, wystawa figurek oraz wspólne granie w Game Roomie.