Blisko 1000 chorych na grypę w Elblągu i w powiecie

Kolejki w aptekach, tłumy w przychodniach, grad L4 w zakładach pracy, pustki w grupach przedszkolnych i szkolnych klasach. Tym razem nie koronawirus, a grypa mocniej dochodzi do głosu. Jak przedstawia się sytuacja w związku z zachorowaniami? O tym informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu.

- W IV kwartale 2022 roku w Elblągu i powiecie elbląskim odnotowano na podstawie zgłoszeń lekarzy 954 przypadki zachorowań na grypę i podejrzeń grypy, z czego większość przypada na dwa ostatnie tygodnie grudnia – informuje Anna Kozłowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu.

Grypa często jest przez nas lekceważona, bo traktujemy jej objawy jako przeziębienie. Jak je odróżnić?

- Grypa charakteryzuje się nagłym początkiem i wysoką temperaturą ciała, powyżej 38 stopni. Bardzo często występują nasilone bóle mięśni i stawów, złe samopoczucie oraz ból głowy. Grypie często towarzyszy też katar, suchy kaszel, brak apetytu. Przeziębienie natomiast charakteryzuje się łagodniejszymi objawami, temperatura ciała zazwyczaj jest nieznacznie podwyższona, rzadko zdarzają się też bóle głowy, dolegliwości mięśniowo-stawowe, suchy kaszel czy brak apetytu. Podczas przeziębienia można natomiast zaobserwować silny ból gardła i chrypkę, co przy grypie zdarza się rzadko. Grypa, w przeciwieństwie do przeziębienia, często niesie ze sobą różnego rodzaju powikłania, takie jak: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, czy ostre zapalenie ucha środkowego – podkreśla Anna Kozłowska.

Jak ochronić przed grypą siebie i najbliższych?

Graf. gov.pl

- Wirusy grypy przenoszone są w drobnych kropelkach wydzieliny z dróg oddechowych osoby zakażonej, uwalnianych z organizmu podczas oddychania, mówienia, kichania czy kaszlu. Wdychamy tę wydzielinę przebywając w bliskiej odległości od osoby zakażonej, dlatego ważne jest, aby zachować dystans: nie obejmować, nie podawać ręki, zachować 1,5-2 m odległości. W okresie wzmożonej aktywności wirusa grypy powinniśmy również unikać dużych skupisk ludzkich. Wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z ludźmi, z którymi nie mieszkamy i nie mamy możliwości zachowania odpowiedniego dystansu powinniśmy zasłaniać usta i nos - podkreśla Anna Kozłowska. Dodaje, że należy również zwrócić uwagę na podstawowe zasady higieny. Nie dotykać rękoma oczu, nosa i ust oraz pamiętać o częstym myciu rąk mydłem i ciepłą wodą, a jeśli nie mamy do nich dostępu, używać środka do dezynfekcji dłoni. Jeśli źle się czujemy, nie wychodźmy z domu i unikajmy kontaktu z innymi ludźmi. Podczas kaszlu i kichania zakrywajmy usta i nos chusteczką higieniczną i wyrzucajmy ją po jednorazowym użyciu, a ręce dokładnie myjmy ciepłą wodą z mydłem lub zdezynfekujmy. - Ważnym środkiem zapobiegawczym jest szczepienie przeciw grypie, które wzmacnia układ odpornościowy „ucząc” organizm jak walczyć z wirusem. To także najskuteczniejsza metoda zapobiegania powikłaniom pogrypowym - podkreśla Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu. Anna Kozłowska dodaje, że szczepienia przeciw grypie to ważny środek zapobiegawczy zwłaszcza wśród grup ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, do których należą osoby po 65 r.ż., kobiety w ciąży, dzieci (szczególnie od 6 miesiąca do 5 roku życia) oraz osoby z przewlekłymi chorobami układu krążenia, układu oddechowego, chorobami metabolicznymi czy upośledzoną sprawnością układu immunologicznego. Szczepienia zalecane są także dla personelu medycznego lub osób opiekujących się starszymi.

Według danych elbląskiego Sanepidu, W 2021 roku przeciw grypie zaszczepiło się 7229 osób, nie ma jeszcze danych za rok 2022 (kolejny raport będzie sporządzony pod koniec lutego 2023).

Sanepidowską prezentację dotyczącą grypy i jej zapobiegania dołączamy do materiału pod tym linkiem.