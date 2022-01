Braniewo w finale konkursu na iluminację

14 stycznia rusza drugi etap konkursu na Świetlną Stolicę Polski, w którym rywalizuje 16 najładniej oświetlonych miejscowości Polski – po jednej z każdego województwa. Województwo warmińsko-mazurskie reprezentuje Braniewo, które w pierwszej turze pokonało m.in. Elbląg i Olsztyn.

Do zwycięskiego miasta trafi tytuł Świetlnej Stolicy Polski oraz dodatkowa pula sprzętu o wartości 40 tys. zł. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową SwiecSie.pl. Drugi etap potrwa od 14 do 25 stycznia. Akcję organizuje Grupa Energa.

W całej akcji ważne są dobroczynne nagrody, które zdobywają zwycięskie miasta na rzecz osób potrzebujących. Dzięki akcji, co roku do ubogich rodzin, domów dziecka i innych placówek pomocowych przekazywany jest sprzęt o wartości 200 tys. zł. W tym roku do potrzebujących trafi ponad 300 nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń AGD oraz instalacja fotowoltaiczna dla placówki typu dom dziecka, która pomoże obniżyć koszty eksploatacji.

W pierwszym etapie, który zakończył się 11 stycznia, rywalizowało aż 266 miejscowości, największa liczba miast zgłosiła się z województw: wielkopolskiego (26), śląskiego (24) i pomorskiego (24).

Pewne zwycięstwo w województwie warmińsko-mazurskim zanotowało Braniewo, które zdobyło prawie 14 tys. głosów.

– Cieszę się, że internauci docenili nasze świąteczne iluminacje, co pozwoliło zwyciężyć nam w Warmińsko-mazurskiem i awansować do wielkiego finału Świeć się z Energą. Z pewnością główna w tym zasługa mieszkańców Braniewa, którzy nie po raz pierwszy pokazali olbrzymie zaangażowanie i determinację by osiągnąć wspólny cel. Dzięki nim do naszego miasta trafi konkretna pomoc w postaci sprzętu AGD i lampy UV-C. Mam nadzieję, że Braniewo, pierwsza stolica Warmii, nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i powalczy o dobry rezultat w wielkim finale rywalizacji o tytuł Świetlnej stolicy Polski! - opowiada burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki, nie kryjąc zadowolenia.

Lista finalistów 13. edycji Świeć się z Energą:

Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie) Trzebiatów (zachodniopomorskie) Bielsko-Biała (śląskie) Gdynia (pomorskie) Brzesko (małopolskie) Lubartów (lubelskie) Braniewo (warmińsko-mazurskie) Sędziszów Małopolski (podkarpackie) Sępólno Krajeńskie (kujawsko-pomorskie) Dąbrowa Białostocka (podlaskie) Kluczbork opolskie) Legnica (dolnośląskie) Wschowa lubuskie) Aleksandrów Łódzki (łódzkie) Starachowice (świętokrzyskie) Radom (mazowieckie)

Runda finałowa rozpocznie się w piątek, 14 stycznia i potrwa 12 dni – do wtorku, 25 stycznia. Zwycięzca plebiscytu zdobędzie instalację fotowoltaiczną o wartości 25 tys. zł., która zostanie dobrana przez ekspertów spółki Energa Obrót i zainstalowana na wskazanej instytucji pomocowej. Laureat 1. miejsca otrzyma też pulę sprzętu AGD powiększoną o 3 zmywarki, 3 pralko-suszarki i 4 lodówki. Wszystkie urządzenia, warte łącznie 50 000 zł, zostaną przekazany najbardziej potrzebującym mieszkańcom wybranym przez instytucję ds. pomocy społecznej ze zwycięskiego miasta. Głosować można codziennie od 14 do 25 stycznia, wchodząc na strony plebiscytowe poprzez adres SwiecSie.pl.