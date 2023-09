Budżet Obywatelski. Zagłosujemy na 88 ze 156 wniosków

Dziś (18 września) poznaliśmy wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację urzędników i znalazły się w Budżecie Obywatelskim 2024. Na co będziemy mogli zagłosować?

Wprawdzie rozpatrzone wnioski mieliśmy poznać w miniony piątek, ale nieobecność prezydenta w ratuszu tamtego dnia wymusiła na oczekujących na wyniki uzbrojenie się w cierpliwość jeszcze na cały weekend. Niektórzy wnioskodawcy interweniowali nawet w tej sprawie w naszej redakcji. Ostatecznie wyniki zostały opublikowane dziś w godzinach popołudniowych. Jakie wnioski przeszły przez ratuszowe sito?

"Urzędnicy oceniali wnioski pod względem praktycznej możliwości ich realizacji, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych. Pozytywnie zaopiniowanych zostało 95 projektów, z czego 41 to zadania inwestycyjne, 30 małe projekty, 24 inicjatywy ogólnomiejskie. Pomysły elblążan, które powtórzyły się, zostały połączone, w związku z tym ostateczna liczba projektów poddanych pod głosowanie wynosi 88" - czytamy na stronie BO. Jak podkreślają urzędnicy, duża część wniosków dotyczy miejskiej infrastruktury, kwestii takich jak alejki w parkach czy ścieżki rowerowe. Małe granty skupiają się na integracji lokalnej społeczności, jak pikniki, festyny itd.

Zadania inwestycyjne w okręgu 1 dotyczą remontu alejki w parku, budowy parkingów czy wykonania remontu nawierzchni jednej z ulic. W okręgu nr 2 zaproponowano m. in. oświetlenie jednej z ulic, wymianę nawierzchni boisk do koszykówki, rewitalizację placów zabaw. Sporo remontowo-modernizacyjnych projektów dot. ulic, chodników, schodów, boisk czy fontanny zaproponowano w okręgu 3. W okręgu 4 mamy remonty nawierzchni i przebudowę ulic, chodników czy parkingu. W okręgu 5 są głównie inwestycje dotyczące placów zabaw, stref rekreacji, pumptracka, skatepark'u, ale też nie mogło zabraknąć propozycji naprawy jednej z elbląskich ulic. Celowo robimy tutaj skrótową przebieżkę po propozycjach, by stworzyć ogólny obraz BO 2024, a nie wyróżniać konkretne wnioski. Te można sprawdzić tutaj.

Inicjatywy ogólnomiejskie wyglądają podobnie. Są remonty, budowy, modernizacje (nowe nasadzenia, ciągi pieszo-rowerowe czy chodniki i ulice, rewitalizacja fontanny, prace remontowe na Jeleniej Dolinie, parkingi itd.). Jest też trochę "eventowych" projektów: Elbląskie Święto Muzyki, Elbląg Music Masterclass, zajęcia basenowe dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami, projekt Muzyczne Krajobrazy. Są też takie pomysły, jak dofinansowanie na in vitro dla elblążan, zakup ogrzewanego kontenera dla chorych kociąt, sterylizacja kotów wolno bytujących, zakup stacjonarnych alkomatów dla policji, hybrydowego radiowozu dla straży miejskiej, a także parę "szpitalnych" inicjatyw, jak zakup specjalistycznego sprzętu czy budowa parkingu. Szczegóły pod tym samym linkiem.

Z ciekawostek – w odrzuconych wnioskach ogólnomiejskich jest budowa (słynnego już) boiska przy SP nr 23. Propozycję rozpatrzono negatywnie przez "błędne dane osoby popierającej".

Przypomnijmy. Na realizację zadań w ramach BO zabezpieczono w tym roku 4 mln 105 tys. zł.

“Jak zawsze pula jest podzielona na pięć okręgów, na każdy przypada 550.000 zł oraz na zadanie ogólnomiejskie, gdzie do wydania będzie 1.355.000 zł. W ramach okręgów wyborczych przewidzieliśmy po 30.000 zł na małe projekty, a kwota złożonego wniosku nie może przekraczać 10.000 zł – przypominają urzędnicy. Głosowanie potrwa od 12 października do 9 listopada. Autorzy odrzuconych wniosków mogą się odwołać od tej decyzji, mają na to czas do 22 września.