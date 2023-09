Charytatywny zlot dla Wiktorii

Fot. zrzutka.pl/b4vpg9

W najbliższą sobotę (30 września) odbędzie się Specjalne Granie dla Wiktorii. Będzie to wieczór zabawy i muzyki dla Wiki, która walczy z rzadką chorobą krwi - zespołem mielodysplastycznym z anemią aplastyczną. Jedyny ratunek dla niej to przeszczep szpiku, potem jeszcze leczenie, rehabilitacja... i Wiktoria wróci do swojej ukochanej piłki ręcznej!

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16 na modrzewinie (parking dolny), następnie wyruszy przejazd przez miasto w stronę muzeum, gdzie odbędzie się konkurs na najgłośniejszy wydech, później ogłoszenie wyników oraz licytacje dla Wiktorii. Impreza zakończy się w barze u Rektora. Więcej o pomocy dla Wiktorii pisaliśmy w tym artykule. Harmonogram: Zbiórka 16:00 parking Modrzewina (dolny) 17:00 wyjazd na Muzeum 18:30 Konkurs na najgłośniejszy wydech 19:00 ogłoszenie wyników oraz rozpoczęcie aukcji sprzedażowej dla Wiktorii Zakończenie After party z dj'em +Przez całe wydarzenie będzie dostępne gaming room oraz escape room, które całe zyski przeznaczy na operacje dziewczynki Na miejscu będą dostępne: Zapiekanki, burgery, przekąski oraz zimne piwko i drinki Zbieramy wszyscy na szczytny cel, więc warto się pojawić Udostępniajcie i bierzcie udział w wydarzeniu Przypominamy, że podczas przejazdu obowiązują zasady ruchu na drogach publicznych Na terenie muzeum będzie selekcja samochodów, więc szykujcie samochody Szerokości i do zobaczenia w sobotę! Organizatorem Akcji jest Night Riders Elbląg Link do zbiórki Link do strony z Licytacjami dla chorej Wiktorii

red.