Chronimy Dąb Hoggo

Pomnik przyrody Dąb Hoggo to piękny, rozłożysty około 500-letni (według innych danych: 600-letni) dąb szypułkowy rosnący w lasach Wysoczyzny Elbląskiej, na terenie gminy Elbląg. Jego imponujący pień ma około 8 metrów obwodu, a rozłożysta korona osiąga wysokość do 30 metrów. Cechą charakterystyczną tego dębu są długie konary, które świadczą o tym, że niegdyś to drzewo rosło na otwartej przestrzeni.

Utrzymanie Dębu Hoggo w dobrej kondycji, łączy się z wieloma problemami. W poprzednich latach dąb ten był badany przez arborystów, którzy wydali szereg zaleceń ochronnych. Jednym z problemów są działania ludzi a ściślej: wchodzenie na drzewo, a ściślej na nabiegi korzeniowe, a czasem nawet na pień i konary (wszyscy chcą mieć „ładne” zdjęcia…). Przez powstałe wskutek takich zachowań mikrouszkodzenia mogą wnikać patogeny: grzyby powodujące rozkład drewna a czasem owady-próchnojady.

Kolejnym zagadnieniem jest zadeptywanie i rozjeżdżanie (!) terenu wokół drzewa. Niestety, stwierdziliśmy obecność śladów quadów wokół dębu. Zgodnie z wynikami ekspertyz przeprowadzonych w 2022 i 2023 roku, Dąb Hoggo jest podatny na pogorszenie warunków w strefie glebowej, wynikających m.in. z udeptania (zagęszczenia) gleby w bezpośrednim sąsiedztwie pnia, co ma bezpośredni wpływ na możliwość pobierania powietrza, wody i substancji odżywczych z ziemi. Takie zadeptywanie byłą jednych z przyczyn obumarcia słynnego, 1000-letniego dębu „Robin Hooda” (Major Oak) w lesie Sherwood w Wielkiej Brytanii. Mamy nadzieję, że postawiony płot ograniczy negatywny wpływ zagęszczania gruntu na kondycję drzewa oraz możliwość wchodzenia na nabiegi korzeniowe.

Fot. Kamil Zimnicki, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Aby skuteczniej chronić Dąb Hoggo i poprawić warunki, w jakich funkcjonuje jego system korzeniowy, z inicjatywy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej wokół drzewa postawiono ogrodzenie. Ma ono ograniczyć wydeptywanie gleby i zapobiegać wchodzeniu na nabiegi korzeniowe. Działanie zrealizowano w ramach projektu „Ochrona cennych elementów przyrody ożywionej na Wysoczyźnie Elbląskiej”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

W bieżącym i kolejnych latach będą prowadzone przez Nadleśnictwo Elbląg prace, których celem będzie utrzymanie Dębu Hoggo jak najdłużej, w jak najlepszej kondycji. Jedną z istotnych kwestii dla zachowania dobrej kondycji tego pomnika przyrody jest stopniowe usuwanie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie tego drzewa, który zabierają dostęp światła do skrajnych partii korony Hoggo. Część z tych drzew zostanie ich okorowania tak, aby stopniowo zamierały (zbyt gwałtowne odsłonięcie Dębu Hoggo spowoduje stres dla drzewa i może pogorszyć jego kondycję).

Pod drzewem celowo zostaną zachowane leżące, obumarłe gałęzie, które stanowią naturalny nawóz i poprawią strukturę zadeptywanej w poprzednich latach gleby.

W ciągu najbliższych tygodni koło Dębu Hoggo stanie tablica, wspófinansowana przez PKWE oraz Gminę Elbląg informująca o prowadzonych pracach, ich celach i zasadności, aby nie zostały odebrane przez osoby niezwiązane z leśnictwem i arborystyką jako niszczenie przyrody.