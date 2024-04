"Co to za wagon?"

Tytułowe pytanie stawiali sobie członkowie facebookowej grupy Zdjęcia Elbląga, gromadzącej m. in. pasjonatów historii naszego miasta, którzy dostrzegli nietypowy obiekt na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej. Co się z nim stanie?

"Od paru dni zastanawiam się, co to i skąd ten wagon się pojawił?" "Czyżby Tramwaje Elbląskie planowały budowę repliki wozu z XIX wieku?" To niektóre pytania, które w mediach społecznościowych odnośnie wagonu stawiali elblążanie. Postanowiliśmy zapytać spółki Tramwaje Elbląskie, co to za obiekt i dlaczego pojawił się na terenie zajezdni.

- Informujemy, że „pozostałości wagonu tramwajowego” widoczne od jakiegoś czasu na terenie zajezdni tramwajowej w Elblągu przy ul. Browarnej są efektem podjętych po 2002 r. działań mających na celu rekonstrukcję jednego z wagonów silnikowych eksploatowanych w Elblągu przed II wojną światową. Pudło tramwaju wykonali i posadowili na wózku od wagonu 5N pracownicy TE-sp. z o.o., wzorując się na starych fotografiach - czytamy w odpowiedzi od sekretariatu TE.

Jak informują przedstawiciele spółki, w zamyśle tramwaj docelowo miał być przystosowany do ciągnięcia tramwaju doczepnego, nazwanego „salonką”, wykonanego wcześniej przez pracowników TE-sp. z o.o.

- Doczepa ta wyglądem przypominająca dawne tramwaje odkryte była wykorzystywana przez TE- sp. z o.o. okazjonalnie, do celów promocyjnych. Uczestniczyła między innymi (wiozła orkiestrę) w uroczystościach związanych z otwarciem w 2002 r. nowej trasy tramwajowej w ul. Płk. Dąbka, na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Obrońców Pokoju w Elblągu - odpowiadają Tramwaje Elbląskie.

Niestety, ostatecznie budowa starego tramwaju silnikowego nie doszła do skutku.

- Powodem był i jest brak środków finansowych na ten cel. Dlatego obecnie nie planujemy żadnych działań związanych z tym obiektem. Niedokończony wagon niestety stoi na zewnątrz, gdyż nie ma dla niego miejsca w hali zajezdniowej - przyznają Tramwaje Elbląskie.