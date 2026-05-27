Co zmalować na 780-lecie?

Szykujcie aparaty i smartfony, bo jesienią Elbląg zyska nowy hit w sam raz na Instagrama. Z okazji 780. rocznicy nadania praw miejskich, ścianę kamienicy przy ul. Teatralnej ozdobi okolicznościowy mural.

10 kwietnia 1246 r. wielki mistrz zakonu krzyżackiego Henryk von Hohenlohe, w towarzystwie najważniejszych zakonnych dostojników, duchowieństwa oraz mieszkańców, uroczyście nadał Elblągowi prawa miejskie. Akt lokacyjny na co dzień jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Gdańsku, a niedawno przez miesiąc można go było oglądać w elbląskim muzeum.

Dostaliśmy ograniczone prawo lubeckie, co nie było wówczas najbardziej popularnym rozwiązaniem. „Dzięki temu” nie mamy np. klasycznego rynku na Starym Mieście. Elblążanie z czasem rozszerzali swoje prawa i przywileje.

W tym roku obchodzimy 780. rocznicę nadania praw miejskich. Jedną z pamiątek, która ma przypominać o rocznicy, jest mural. Na ten cel miasto otrzymało z budżetu województwa 26,1 tys. zł. Taką samą kwotę dołoży miasto i... można malować.

Mural powstanie na kamienicy przy ul. Teatralnej 6 – naprzeciwko centrum handlowego M Park. To bardzo ruchliwe miejsce i z pewnością większości mieszkańców naszego miasta mural rzuci się w oczy. Jeszcze nie wiadomo, co będzie przedstawiał (ma to być motyw związany z 780. rocznicą nadania praw miejskich) i kto będzie jego wykonawcą. Prace nad projektem trwają. Mural ma być gotowy jesienią.

Naszych Czytelników zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej dyskusji na temat: co powinien przedstawiać rocznicowy mural?