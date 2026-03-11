Przymiarki do modernizacji schronów

Władze Elbląga przymierzają się do modernizacji pierwszego z istniejących w Elblągu schronów. Szukają firmy, która opracuje jego dokumentacje projektowo-kosztorysową.

W Elblągu funkcję schronów, zgodnie z ustaleniami władz miasta, może pełnić 11 obiektów. Dla dwóch pierwszych z nich przygotowane są kosztorysy.

– W 2026 roku planowane jest pozyskanie środków na ich dostosowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dziewięć pozostałych obiektów jest kontrolowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Państwową Straż Pożarną. Władze miasta przygotowują również miejsca ukrycia w planowanych, nowych budynkach – informowała nas, jeszcze pod koniec ubiegłego roku, Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Schron, który w pierwszej kolejności ma być remontowany, znajduje się w dzielnicy Warszawskie Przedmieście. Władze miasta właśnie ogłosiły przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. Ma być on dostosowany do najnowszych wymagań określonych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Firmy zainteresowane przetargiem mają czas na złożenie swoich ofert do 20 marca. Zwycięzca przetargu będzie miał 4 miesiące na przygotowanie dokumentacji od daty podpisania umowy.