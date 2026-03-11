Przymiarki do modernizacji schronów
Władze Elbląga przymierzają się do modernizacji pierwszego z istniejących w Elblągu schronów. Szukają firmy, która opracuje jego dokumentacje projektowo-kosztorysową.
W Elblągu funkcję schronów, zgodnie z ustaleniami władz miasta, może pełnić 11 obiektów. Dla dwóch pierwszych z nich przygotowane są kosztorysy.
– W 2026 roku planowane jest pozyskanie środków na ich dostosowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dziewięć pozostałych obiektów jest kontrolowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Państwową Straż Pożarną. Władze miasta przygotowują również miejsca ukrycia w planowanych, nowych budynkach – informowała nas, jeszcze pod koniec ubiegłego roku, Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.
Schron, który w pierwszej kolejności ma być remontowany, znajduje się w dzielnicy Warszawskie Przedmieście. Władze miasta właśnie ogłosiły przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. Ma być on dostosowany do najnowszych wymagań określonych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Firmy zainteresowane przetargiem mają czas na złożenie swoich ofert do 20 marca. Zwycięzca przetargu będzie miał 4 miesiące na przygotowanie dokumentacji od daty podpisania umowy.
- Ile możemy stworzyć miejsc w schronach? Nie będę spekulował. Na dzisiaj, to co posiadamy, to tylko lub aż 6 procent pokrycia (w liczbie mieszkańców – red.), w kraju bywa gorzej – mówił nam kilka tygodni temu Michał Missan, prezydent Elbląga. – Mamy wyznaczone progi ustawowe, będziemy do nich dążyć. A jeśli chodzi o budowę nowych schronów, to na razie nie będę o nich mówił, ale są w planach. Nie da się tego zrobić w rok, dwa czy pięć, skoro przez kilkadziesiąt lat nikt w to nie inwestował – dodał prezydent.