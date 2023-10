Czekając na studnię

Mieszkańcy Tolkmicka i Nowinki w ostatnim czasie zgłaszali problemy z niedoborem wody. Niektórzy wskazywali m.in., że nie tyle obniżone jest ciśnienie, co wody po prostu nie ma. Problemy wiążą się z awarią pompy głębinowej studni, trwają prace nad budową nowej.

- U mnie w Nowince wody nie było już 22-23 września oraz od 26 września do dnia dzisiejszego ani kropli z kranu. Smutne jest to, ze nie ma konkretnych dat, kiedy ta woda do nas wróci. Ludzie się denerwują, żadnych konkretów nie usłyszymy od gminy i dyrektora ZGWŚ. Proszę sobie wyobrazić brak prania dzieci do szkoły, ile można żyć z wodą w miskach. Na sesji gminnej w Tolkmicku dnia 28 września można posłuchać, co nie mieści mi się w głowie, że nowa studnia zacznie być budowana, wykonawca ma czas do marca. Dyrektor na sesji rady miasta mówi że do świąt budowa powinna ruszyć - pisze jedna z osób mieszkających w Nowince.

W komunikacie ZGWŚ z końca września możemy przeczytać, że "w związku z obniżeniem wydajności studni na ujęciu wody w Tolkmicku mogą występować okresowo niedobory wody i obniżone ciśnienie w wyżej położonych rejonach miasta Tolkmicka i przyległych miejscowościach (szczególnie Nowinka). Taki stan może utrzymać się do czasu wybudowania nowej studni, przy której obecnie rozpoczęto prace. Bardzo przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności".

W tej sprawie przesłaliśmy pytania do Urzędu Miasta i Gminy oraz Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku. Zapytaliśmy m. in., czy nie dało się przewidzieć z wyprzedzeniem obniżenia wydajności studni i jakie kroki podjęto, żeby jak najszybciej mieszkańcy mieli dostęp do wody tak, jak wcześniej? Wczoraj (3 października) odpowiedź przesłał nam Jerzy Brzozowski, dyrektor ZGWŚ.

- Informuję, że w związku z awarią pompy głębinowej w jednej ze studni na ujęciu wody w Tolkmicku nastąpiła przerwa w dostawie wody na obszarach wyżej położonych w Tolkmicku i sąsiedniej miejscowości Nowinka. Awaria została usunięta 27 września. Jednak ubytek wody w zbiorniku retencyjnym w Tolkmicku uniemożliwił tłoczenie wody do Nowinki. W uzgodnieniu z sołtysem Nowinki, woda była dowożona beczkowozem w określonych godzinach do czasu uzupełnienia zbiornika retencyjnego. Obecnie (od 28 września do 3 października) woda jest tłoczona do Nowinki. Do czasu maksymalnego uzupełnienia zbiornika, może to potrwać kilka dni, ze względu na ograniczoną wydajność ujęcia, mogą pojawiać się kilkugodzinne (szczególnie po południu) przerwy w dostawie wody. Problem ostatecznie zostanie usunięty po wybudowaniu nowej studni o znacznie większej wydajności.

Działania zmierzające do realizacji budowy nowej studni trwają od lutego 2022 r., kiedy to Gmina Tolkmicko złożyła wniosek w ramach naboru do Edycji3PGR Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program został rozstrzygnięty w sierpniu 2022. Gmina otrzymała promesę dofinansowania. Przeprowadzono procedurę przetargową. Procedura zakończyła się podpisaniem umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj w dniu 28 kwietnia 2023 r. Obecnie studnia jest wiercona i przygotowywane są stosowne dokumenty (operaty, badania, uzgodnienia), które pozwolą na bezpieczna eksploatację obiektu. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą studni w celu maksymalnego przyspieszenia realizacji zadania - zapewnia dyrektor zakładu.