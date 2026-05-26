Czerwcowy Bieg na 6 Łap

13 czerwca o godz. 11 odbędzie się kolejna edycja Biegu na 6 Łap, Właśnie ruszyły zapisy. - Zapraszamy Was na spacer z cudownymi psami ze schroniska – zachęcają organizatorzy.

Zarejestrowani chętni spotykają się w sobotę, 13 czerwca o godz. 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233. - Informujemy, że w większości wyprowadzane na spacerze będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”.

Zapisy przyjmowane są poprzez mail: 6lapelblag@gmail.com, bądź ;poprzez wiadomość prywatną na facebookowym profilu Bieg na Sześć Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów w piątek poprzedzający bieg, tj. 12.06.2026 do godz. 15:00. Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).





