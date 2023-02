Czytelnik: Po co ten zakaz?

(fot. Czytelnik)

Dlaczego nadal na parkingu przy bulwarze Zygmunta Augusta obowiązuje zakaz ruchu z wyłączeniem autokarów? Przecież wystarczy, by zakaz obowiązywał sezonowo, by nie blokować miejsc parkingowych, których brakuje na starówce – napisał do nasz jeden z Czytelników. Co na to urzędnicy?

Nasz Czytelnik przesłał nam zdjęcie parkingu przy bulwarze Zygmunta Augusta, na którym kilka lat temu wydzielono miejsce dla autokarów. - Czy ktoś widział poza sezonem autokar tu parkujący? Przecież jeśli jest taka potrzeba, to wystarczy stawiać znak sezonowo przy tak dużym braku miejsc postojowych. Byłem świadkiem, jak Straż Miejska nałożyła na auto jedno z kierowców blokadę – napisał do nas pan Sławomir. Jak informują urzędnicy z Zarządu Dróg z siedmiu istniejących miejsc dla autokarów trzy są dzierżawione przez turystyczne przedsiębiorstwa – Hotel Focus, Żeglugę Ostródzko-Elbląską i Hotel Pod Lwem. – Umowy zostały zawarte w różnym czasie, obowiązują do 30 czerwca 2023 r., 31 lipca 2024 r. i 31 maja 2025 rokuu - informuje Zarząd Dróg, dodając, że dzierżawa jest związana z potrzebami obsługi gości i klientów tych przedsiębiorstw. Miejsca dla autokarów przy moście Niskim wyznaczono wiosną 2020 roku. Urzędnicy nie planują w tej kwestii zmian. - Jest to jedyne miejsce w obrębie Starego Miasta, gdzie mogą parkować autokary – informuje Zarząd Dróg, dodając, że parking jest objęty przez Straż Miejską kontrolą i monitoringiem.

RG