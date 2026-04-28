Diamentowy jubileusz rozpoczęcia Operacji 1001 Frombork

Sześćdziesiąt lat temu harcerska i nie tylko młodzież rozpoczęła odbudowę Fromborka w ramach „Operacji 1001 Frombork ”. Z tej okazji w sierpniu odbędzie się uroczysty zlot Honorowych Obywateli tego miasta.

Harcerski Ruch Młodzieży o Honorowe Obywatelstwo Fromborka Miasta Mikołaja Kopernika – Operacja 1001-Frombork.” - tak brzmiała pełna nazwa akcji, w trakcie której młodzież odbudowywała zniszczony po II wojnie światowej Frombork. W akcji (1966-1973) brała udział młodzież zarówno zrzeszona w Związku Harcerstwa Polskiego, jak i spoza organizacji. W sierpniu 1966 r. na fromborskim rynku ze spychacza wysiadł Ireneusz Sekuła (późniejszy polityk, wówczas kierownik akcji z ramienia Głównej Kwatery ZHP). Była przemowa, a potem harcerze wzięli się do pracy. W sumie odbyło się osiem trzytygodniowych turnusów w trakcie wakacji, podczas których budowano m.in. chodniki, urządzano park miejski, harcerze pomagali przy budowie bloków mieszkalnych. Pojedyncze obozy odbywały się także wiosną i jesienią, poza okresem wakacyjnym. W operacji wzięło udział ok. 40 tys. młodzieży. Blisko 3 tysiące z nich otrzymało tytuł Honorowego Obywatela Fromborka.

Z okazji 60-lecia rozpoczęcia Operacji 1001 - Frombork odbędzie się od 7 do 9 sierpnia uroczyste spotkanie Honorowych Obywateli i uczestników Operacji.

- Uczestnicy zlotu organizują dojazd i nocleg we własnym zakresie, organizatorzy zapewniają chustę zlotową, wspólne posiłki, spotkanie wspomnieniowe, w razie pogody i dostępności statku rejs po zalewie – czytamy w informacji udostępnionej przez Hufiec ZHP Braniewo, który jest współorganizatorem wydarzenia.

W linku formularz zgłoszeniowy na Zlot.