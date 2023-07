Złota rocznica Operacji 1001 Frombork. Program wydarzenia

Operacja 1001 Frombork w latach 1966-1973 miała na celu odbudowę zniszczonego w czasie wojny miasta. ZHP w dniach 11-13 sierpnia organizuje obchody 50-lecia zakończenia operacji. Harcerze proszą o pomoc w poszukiwaniu i zaproszeniu na nią nie tylko Honorowych Obywateli Fromborka, ale wszystkich jej uczestników.

- 50 lat temu przeszło 40 tys. harcerzy z całej Polski, przez kilka lat odbudowywało Frombork, miasto Mikołaja Kopernika – przypomina hm. Katarzyna Pawlicka, komendantka Hufca ZHP Braniewo. - Aby uczcić to historyczne wydarzenie, w sierpniu 2023 r. Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP wraz z miastem Frombork organizują obchody, których głównym celem jest uczczenie pamięci o tym wielkim przedsięwzięciu. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski. W ramach obchodów, we Fromborku w dniach 11-13 sierpnia odbędą się równolegle trzy wydarzenia: Spotkanie Uczestników Operacji i Honorowych Obywateli Miasta Fromborka, Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP, Zlot Harcerski, w którym weźmie udział obecna młodzież. Główna część obchodów rozpocznie się 12 sierpnia 2023 r. o godz. 10 na Bulwarze Harcerskim – informuje Katarzyna Pawlicka.

- Sam rozpocząłem przygodę z operacją i Fromborkiem w 1968 roku, działania zaczęły się w 1967, a rok wcześniej miało miejsce pilotażowe sprawdzenie Fromborka, co można tam zrobić - tak wspominał Operację 1001 Frombork jeden z jej uczestników, podharcmistrz Jacek Iwulski, w naszym wcześniejszym materiale o rocznicy tych wydarzeń z obszerną galerią archiwalnych zdjęć.. - Przyjeżdżałem co roku. Najpierw byłem instruktorem sztabowym, później przeniesiono mnie do Zgrupowania Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, do tzw. Zgrupowania Miasto. To nie było tak, że wszyscy ciągle pracowali. Pół tygodnia się pracowało, pół odpoczywało, były wtedy zajęcia, wycieczki, wyjazdy do Krynicy Morskiej, Malborka... Harcerze zabezpieczali Frombork, byli lekarze i karetka pogotowia, dwa zastępy straży pożarnej w Zgrupowaniu Chemików. Wybudowaliśmy remizę strażacką, budynki mieszkalne, szkołę, hotel, a także komórki dla mieszkańców, bo w tych malutkich domkach nie było piwnic. Harcerze budowali kanalizację, wodociągi, bo nie cały Frombork był skanalizowany, drogi, chodniki... Główna droga we Fromborku była wtedy brukowa, ale wszystkie inne drogi były szutrowe. Frombork był w 80 proc. zniszczony... - podkreślał Jacek Iwulski.

Komendantka braniewskiego hufca ZHP zachęca do przekazywania informacji o obchodach 50-lecia zakończenia Operacji 1001 Frombork wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, a uczestników do udziału w wydarzeniu. W tej sprawie można kontaktować się z hufcem ZHP w Braniewie pod numerem telefonu 699 810 710 lub mailowo pod adresem braniewo@zhp.pl.

Program wydarzenia

11 sierpnia

Od godz. 11:00 - otwarcie recepcji Zlotu, zakwaterowanie uczestników, spotkania i spacery po Fromborku

12 sierpnia

10:00 – 13:00 - uroczystości na Bulwarze Harcerskim we Fromborku -

Uroczysty apel z udziałem Gości i przedstawicieli Władz regionu,

- otwarcie Bulwaru,

- złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika,

- pamiątkowe zdjęcie uczestników

14:30 – 16:30 – konferencja: historia Operacji Frombork 1001

16:30 – 19:00 - koncerty i występy artystyczne, pokaz lotniczy

19:00 - ognisko z kolacją

13 sierpnia

- apel kończący

- msza i koncert organowy