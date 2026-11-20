„Dobrze się nakręć. Nie hejtuj!”. Znamy zwycięzców konkursu filmowego

Młodzi elblążanie pokazali, że mają pomysły, potrafią mówić o trudnych sprawach i wiedzą, jak ważne jest reagowanie na hejt. Znamy zwycięzców konkursu filmowego „Dobrze się nakręć. Nie hejtuj!”, zorganizowanego przez prezydenta Elbląga Michała Missana i Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Już od poniedziałku nagrodzone filmy będzie można oglądać na Facebooku ECUS.

Idea konkursu była prosta: oddać głos młodym ludziom i zachęcić ich do rozmowy o hejcie, z którym wielu z nich spotyka się na co dzień, szczególnie w Internecie. Zależało nam, aby uczniowie sami pokazali, jak krzywdzące mogą być słowa, jak reagować na przemoc i gdzie szukać pomocy.

Do udziału zaprosiliśmy uczniów klas VII i VIII elbląskich szkół podstawowych. Ich zadaniem było przygotowanie krótkiego filmu profilaktycznego. Liczyły się pomysł, kreatywność, samodzielność i przede wszystkim ważne przesłanie.

Zwycięzcy konkursu „Dobrze się nakręć. Nie hejtuj!”

- I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu

- II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6

- III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu

Równorzędne wyróżnienia:

- Szkoła Podstawowa nr 12 i Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu

Nagrody i wyróżnienia wręczono 18 listopada podczas seminarium „Dzieci są najważniejsze”, które odbyło się w CSE „Światowid”.

Gratulujemy wszystkim laureatom, a uczniom, nauczycielom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie, pomysłowość i wspólną pracę. Każdy z tych filmów to ważny głos w rozmowie o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa.

Teraz czas na premierę filmów

Od poniedziałku, 23 listopada, na profilu Facebook Elbląskiego Centrum Usług Społecznych będziemy kolejno publikować nagrodzone i wyróżnione produkcje. Zachęcamy do ich oglądania, udostępniania i rozmowy o tym, co młodzi twórcy chcieli nam przekazać. Warto ich posłuchać.

Konkurs się zakończył, ale nasze działania przeciwko hejtowi trwają dalej. W ECUS wiemy, jak poważne konsekwencje może mieć przemoc słowna, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Dlatego chcemy nadal rozmawiać o hejcie, edukować, organizować szkolenia i pokazywać, jak skutecznie reagować na krzywdzące zachowania. Zależy nam, aby młodzi ludzie wiedzieli, że ze swoimi problemami nie muszą zostawać sami, a dorośli potrafili dostrzegać niepokojące sygnały i odpowiednio na nie reagować.

Bo przeciwstawianie się hejtowi zaczyna się od naszej codziennej postawy. Od słów, które wybieramy, od reakcji na krzywdę i od zwykłej ludzkiej życzliwości.