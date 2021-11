Drugie życie cmentarnych tablic

- Pokłosiem wizyty radnej Małgorzaty Adamowicz oraz mojej na cmentarzu Dębica w okresie 1 listopada jest nasza wspólna interpelacja poświęcona oznakowaniu kwater tego cmentarza - napisał radny Marek Kamm w mediach społecznościowych. - Oznakowanie powinno być czytelne i jasne – wskazują radni w interpelacji opisując zły stan tablic informacyjnych.

Małgorzata Adamowicz i Marek Kamm podkreślają w piśmie, że na Dębicy wymagają naprawy lub wymiany oznaczenia kwater uszkodzone przez rdzę.

- Jednocześnie renowacji, naprawie czy aktualizacji powinny ulec tablice informacyjne przy wejściach do nekropolii – podkreślają elbląscy radni. - Cmentarz Dębica jest wielkim obszarem i tym bardziej powinien być czytelny – wskazują w interpelacji. Podkreślają jednocześnie, że zły stan oznakowania może być problemem szczególnie dla osób spoza Elbląga, które szukających na cmentarzu komunalnym danej mogiły.

Fot. Marek Kamm

Na interpelację z 3 listopada odpowiedział wiceprezydent Janusz Nowak - w piśmie z 12 listopada.

- Dostrzegam konieczność renowacji elbląskich nekropolii, w tym również wymiany tablic informacyjnych – podkreśla w nim wiceprezydent. - W związku z tym, w najbliższym czasie Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu przeprowadzi inwentaryzację stanu oznakowania na obu cmentarzach komunalnych, która określi skalę koniecznych do podjęcia działań w tym zakresie i koszty. Niezwłocznie po tym Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, zależnie od potrzeb i stosownie do posiadanych zasobów, przystąpi do naprawy lub wymiany oznakowania – zapowiada Janusz Nowak.