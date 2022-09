Drzwi Otwarte w Ośrodku Adopcyjnym

Często rodziny adopcyjne pytają - dlaczego, jeśli w domach dziecka wychowuje się tyle dzieci, my tak długo musimy czekać na adopcję?

Nie lubimy statystyk, ale w liczbach wygląda to tak: na koniec 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało ok. 71,5 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 55,5 tys. w pieczy rodzinnej oraz 16 tys. w pieczy instytucjonalnej, czyli w domach dziecka wychowuje się naprawdę bardzo dużo dzieci, ale czy wszystkie czekają na adopcję? Zdecydowanie nie.

Do adopcji trafiają dzieci, których sytuacja prawna na to pozwala, czyli ich rodzice wyrazili zgodę na przysposobienie, albo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. W pieczy zastępczej najczęściej jednak przebywają dzieci, których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie – z reguły deklarują poprawę swojej sytuacji życiowej, otrzymują kolejne szanse na zmianę, jednak doświadczenie pokazuje, że u większości ich życie się nie zmienia – mijają kolejne miesiące, lata, dzieci dorastają bez mamy i taty, i w efekcie szansa na znalezienie dla nich nowych rodziców niestety maleje.

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę jest fakt długotrwałego przebywania dzieci w pieczy zanim zostaną one uwolnione prawnie, a tym samym gotowe do adopcji. W tym czasie dzieci te dorastają, przywiązują się do swoich opiekunów zastępczych, co sprawia, że adopcja w ich przypadku jest niemożliwa. Dzieci te pozostają już w swoich dotychczasowych środowiskach, a czasem na ich adopcję decyduje się rodzina zastępcza.

Większość kandydatów pojawiających się w ośrodkach pragnie przysposobić jak najmłodsze i zdrowe dziecko. Zupełnie pomijane są liczne rodzeństwa, dzieci starsze i obciążone trudną historią, czy chorobami. To sprawia, że ośrodki adopcyjne w każdym momencie posiadają w swoich zasobach dzieci oczekujące na przysposobienie, a nie posiadają zaś kandydatów gotowych zmierzyć się z ich problemami, czy trudnościami.

Adopcja nie jest rozwiązaniem dla każdego. Warunkiem przyjęcia dziecka do rodziny jest postawa akceptacji indywidualnych potrzeb dziecka, gotowość do wyrównania stwierdzonych u dziecka deficytów lub zaniedbań. Kompetentni rodzice są w stanie to zrobić, a nawiązane więzi potrafią dać wiele satysfakcji.

Od momentu podjęcia decyzji o adopcji do chwili przyjęcia dziecka do rodziny uczestniczymy w podróży, której celem jest zbudowanie pełnej rodziny i danie szczęścia dziecku, które tego najbardziej potrzebuje.

