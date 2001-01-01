Duże braki krwi dwóch grup

- W związku z dużym zapotrzebowaniem szpitali na krew grupy 0Rh- i ARh- apelujemy o oddawanie krwi - czytamy na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zapasy zostały tylko na ratowanie życia.

Dodajmy, że z kolei krwi grup BRh- i0Rh+ wystarczy jedynie na 1-2 dni. Aktualne zapotrzebowanie na krew można sprawdzać tutaj.

Krwiodawstwo w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-12, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić. Zostając krwiodawcą można bezpośrednio zaangażować się w ratowanie zdrowia i życia innych. Dobrą okazją, żeby oddać krew, będzie nadchodzące Elbląskie Święto Chleba. Kolejny raz zostanie zorganizowana akcja Elbląska Moto Kropla. 23 sierpnia przy zbiegu ulic Stary Rynek i Wigilijnej w godzinach 9-15 będą się mogli rejestrować dawcy.