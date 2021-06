Dyżury ekspertów ZUS

W dniach 16-28 czerwca elbląski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uruchomi kolejne dyżury telefoniczne ekspertów i szkolenie dla chętnych. Doradcy odpowiedzą na pytania z różnej tematyki.

Terminy dyżurów i szkolenia

16 czerwca

w godz. 10:00 do 13:00 - pod numerem (55) 641 92 87, dyżur telefoniczny na temat Zasady przyznawania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+)

w godz. 9:00 -13:00 pod numerem (89) 644 88 22, dyżur telefoniczny na temat Świadczeń emerytalno-rentowych

17 czerwca

bezpłatne szkolenie on-line - o godz. 10:00 na temat Platformy Usług Elektronicznych (PUE) i elektronicznych form komunikacji. W trakcie szkolenia omówimy: PUE ZUS – dostępne funkcje, wysyłanie wniosków; E-wizyty – kontakt on-line z doradcą ZUS. Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 16 czerwca tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl

W zgłoszeniach na szkolenia prosimy o podanie: adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie, datę i temat szkolenia, numer telefonu do kontaktu.

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania).

18 czerwca

w godz. 8:00 do 14:00 pod numerem (55) 243 21 23, wew. 22, dyżur telefoniczny na temat Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Polski Bon Turystyczny