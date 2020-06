Dzień Dziecka na wojskowo

Z okazji Dnia Dziecka żołnierze 43 Batalionu Lekkiej Piechoty z Braniewa wraz z żołnierzami służącymi w 16 pułku logistycznym w Elblągu, odwiedzili dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego, zorganizowali pokaz sprzętu i oporządzenia żołnierzy, musztrę paradną oraz możliwość strzelania do figur z paintballa. Chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności nie brakowało.

- Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień. Chcieliśmy, by był taki dla wszystkich. Wręczyliśmy prezenty, ale tak naprawdę najważniejsze było to, że spędziliśmy ten czas wspólnie. Chcieliśmy dać im trochę uśmiechu i radości. Mamy nadzieje, że się udało - mówi st. szer. Krzysztof Krzesiński z 43blp z Braniewa.

- W imieniu swoim, wychowawców, pracowników, a przede wszystkim dzieci, serdecznie dziękujemy za zorganizowanie Dnia Dziecka. Dzieci mogły się choć przez chwilę poczuć jak mali żołnierze, Ich radości nie da się opisać. Jeszcze raz dziękujemy - powiedział Jacek Polewaczyk, dyrektor placówki.

Patronat honorowy nad akcją objął wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. W ramach akcji żołnierze 4W-MBOT i 16DZ odwiedzili placówki między innymi w Olsztynie, Gryźlinach, Giżycku, Olecku, Fromborku, Ełku, Elblągu, Bartoszycach i Morągu. Żołnierze przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek dla podopiecznych placówek opiekuńczych oraz Domów Dziecka w całym województwie warmińsko- mazurskim.

Blisko 500 żołnierzy z 4. W-MBOT od 6 marca wspiera lokalną społeczność w walce z koronawirusem. Działania w chwili obecnej skupione są na wygaszaniu ognisk COVID-19. W planach Brygady jest wznowienie szkoleń rotacyjnych jeszcze w tym miesiącu. Szkolenia podstawowe również wracają do kalendarza, pierwsze z nich ma się odbyć w lipcu tego roku. Wniosek do Terytorialnej Służby Wojskowej złożyć można we właściwej Komendzie Uzupełnień.