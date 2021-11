21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Prezydent Witold Wróblewski, Wiceprezydent Michał Missan, Sekretarz Miasta Artur Zieliński oraz Dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Monika Kurpanik spotkali się z dyrektorami i kierownikami elbląskich placówek pomocy i integracji społecznej.

- Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania za niezwykle odpowiedzialną i sumienną pracę, wymagającą ogromnego profesjonalizmu i empatii. Z uwagi na pandemię spotykamy się dziś w mniejszym gronie, ale bardzo proszę o przekazanie podziękowań i życzeń wszystkim pracownikom placówek pomocowych, instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta. Rok 2021 to już drugi rok, w którym praca w szeroko rozumianej pomocy społecznej nabrała szczególnego wymiaru. To dla Państwa kolejny rok poświęceń, trudności, wyzwań. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i doskonałej współpracy poradzili sobie Państwo z nimi bardzo dobrze. Jestem dumny z naszej pomocy społecznej – mówił Prezydent Witold Wróblewski.

Prezydent przypomniał również najważniejsze zadania z zakresu pomocy społecznej, które w tym roku udało się zrealizować.

- Niewątpliwie do najważniejszych z nich należy utworzenie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – placówki na miarę nowych czasów, która będzie służyć nie tylko osobom potrzebującym pomocy materialnej, ale wszystkim mieszkańcom Elbląga. Centrum w ramach swoich działań udzielać będzie różnego rodzaju wsparcia, m.in. z zakresu: wsparcia rodziny, osób niepełnosprawnych, osób starszych, opieki nad dziećmi do lat 3, aktywizacji zawodowej oraz mieszkalnictwa chronionego. To jedna z pierwszych tego typu placówek w kraju, na której utworzenie pozyskaliśmy środki z funduszy zewnętrznych. Drugim bardzo ważnym zadaniem było przeniesienie siedziby Domu Dziennego Pobytu z ul. Królewieckiej na ul. Zamkową, gdzie są dużo lepsze warunki do prowadzenia działań rehabilitacyjnych, czy integracyjnych – zaznaczył Prezydent.

W 2021 roku elbląskie placówki realizowały także szereg projektów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz pozyskały na ten cel wiele środków ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu możliwe było wsparcie bieżącej działalności placówek, wyposażenie ich w środki ochrony i nowoczesny sprzęt.

Podczas spotkania Prezydent nagrodził 6 dyrektorów i kierowników jednostek pomocy społecznej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej.

Nagrody otrzymali:

Beata Kulesza – Dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

Rafał Florek – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

Katarzyna Chuchra - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu

s. Halina Rydzy – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi

Aleksandra Kojtych - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

Iwona Pietraszkiewicz - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Tacy sami”

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego nagrody Prezydent przekazał również pracownikom elbląskich placówek pomocy społecznej. Wyróżnione w ten sposób zostały 52 osoby.