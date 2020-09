Elbląscy Lodołamacze 2020

Elbląska Spółdzielnia Niewidomych ELSIN oraz IKS Atak zostali laureatami regionalnej edycji konkursu "Lodołamacze 2020". W tym prestiżowym konkursie nagradzane są firmy i instytucje społecznie wrażliwe na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wręczenie nagród odbyło się wczoraj w Filharmonii Bałtyckiej.

Dziś z elbląskimi Lodołamaczami spotkał się wiceprezydent Janusz Nowak. Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 15 lat. W tym roku, w etapie regionalnym, który obejmuje obszar województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego laureatami zostały dwie elbląskie instytucje. Elbląska Spółdzielnia Niewidomych ELSIN zdobyła I miejsce w kategorii Zakład Pracy Chronionej, a IKS Atak II miejsce w kategorii Instytucja.

- Bardzo serdecznie gratuluję zdobycia tak zaszczytnych tytułów Lodołamacza 2020. To bardzo duży sukces. Obie te instytucje od wielu lat zajmują się osobami niepełnosprawnymi w naszym mieście - i to zarówno niepełnosprawnymi ruchowo, jak i intelektualnie. IKS Atak cały czas się rozwija. Zaczynał od siatkówki na siedząco dziś ma kilkanaście dyscyplin. To już nie tylko sport, ale również rehabilitacja, czy pomoc w zakresie mieszkań chronionych. ELSIN natomiast zatrudnia osoby, które tego zatrudnienia by nie znalazły na rynku pracy. Dzięki temu te osoby czują się potrzebne - mówił wiceprezydent Janusz Nowak.

- ELSIN od ponad 65 lat zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Wykonują one rzeczy, które trafiają na rynki nie tylko w kraju, ale również w Europie. Te usługi są bardzo dobrej jakości. Jako firma oprócz zatrudnienia oferujemy również inne formy wsparcia naszym pracownikom. Mamy własną przychodnię lekarską - podkreślał podczas spotkania Ryszard Waranków, prezes Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych ELSIN.

- Bardzo dziękujemy za zgłoszenie nas do tego konkursu panu prezydentowi. Po raz pierwszy braliśmy w nim udział i to drugie miejsce jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem. Dziękujemy naszym pracownikom i osobom niepełnosprawnym, z którymi pracujemy na co dzień, bo to one przyczyniły się do tej prestiżowej nagrody. IKS Atak działa od 1998 roku. Oprócz klubu sportowego prowadzimy wiele projektów prospołecznych, dzięki którym wiele osób pracuje. Mamy też spółdzielnię socjalną i ośrodek, gdzie są mieszkania chronione. My łamiemy lody między osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi. Dzięki naszym działaniom te osoby się spotykają, przyjaźnią - zaznaczył Tomasz Woźny, prezes IKS Atak Elbląg.

Elbląska Spółdzielnia Niewidomych ELSIN, jako zdobywca I miejsca etapu regionalnego będzie reprezentowała nasze miasto w ogólnopolskim etap konkursu. Jego laureatów poznamy już 8 października.Gala Lodołamaczy 2020 odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.