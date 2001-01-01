Elbląska Pielgrzymka u celu

Kolejna Elbląska Pielgrzymka Piesza dobiega końca. 11 sierpnia pątnicy z diecezji elbląskiej docierają na Jasną Górę po raz trzydziesty trzeci.

Ostatnim przystankiem-noclegiem elbląskiej pielgrzymki są Ostrowy nad Okszą, stąd do Częstochowy pielgrzymi mieli do przejścia niespełna 22 km. To niewiele w porównaniu z kilkoma najdłuższymi dziennymi odcinkami, przekraczającymi 40 km, na trasie tej ok. 500-kilometrowej, dwutygodniowej pielgrzymki.

- Gdy wyruszaliśmy w trasę i zaczęły się powodzie, był to bardzo trudny dzień również dla naszych pielgrzymów. Później pogoda nam nie doskwierała. Na trasie widzieliśmy niestety te pozalewane pola, modliliśmy się za rolników, żeby mieli plony mimo tej pogody - mówi ks. Marek Sadłocha, dyrektor Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej. – Poza tym pielgrzymka przebiegła spokojnie, bez żadnych utrudnień – dodaje duchowny.

„Stałych” pielgrzymów na trasie było ponad 300, a z tymi, którzy idą wybrany odcinek pielgrzymki (jeden dzień, dwa dni, tydzień...) , ok. 700. Jak podkreśla ks. Sadłocha, elbląska pielgrzymka jest chyba największą z północy Polski, wg jego informacji z archidiecezji gdańskiej szło ok. 200 osób, z diecezji ełckiej ok. 240.

Jak wygląda ostatni dzień pielgrzymowania na Jasną Górę?

- Dzień rozpoczynamy specjalnym nabożeństwem, „rozesłaniem” – opowiada ks. Sadłocha. Chodzi o przedłużenie pielgrzymki na życie codzienne uczestników. – Pierwszy postój ostatniego dnia to tzw. „przeprośna górka”, poszczególne grupy spotykają się tam w swoim gronie. Tam są podziękowania dla wszystkich funkcyjnych, a także księży i sióstr zakonnych. To też okazja do przeproszenia siebie nawzajem za różne rzeczy, bo wiadomo, czasem na trasie pojawiają się mniejsze czy większe nerwy – tłumaczy ksiądz Sadłocha. – Później przed Jasną Górą jest jeszcze jeden postój, a na miejsce docieramy o godz. 18. O 19 jest msza, którą w tym roku będzie sprawował bp Jacek Jezierski. O 21 mamy oczywiście Apel Jasnogórski, od 22 do 23 czuwanie, a później wracamy do domów – opowiada duchowny.

Jak przypomina strona internetowa pielgrzymki, wyjście poszczególnych grup odbywa się z kilku miejscowości: Elbląga, Nowego Dworu Gdańskiego, Malborka, Sztumu, Kwidzyna, Morąga oraz Iławy. Trasa podzielona jest na cztery nitki: elbląską, morąską i malborską i sztumską. Wszystkie grupy łączą się w Jabłonowie Pomorskim oraz Kruszynach.

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Nadzieja zawieść nie może”.