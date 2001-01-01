Elbląski Piekarczyk obok Dzika z Krynicy Morskiej

Już niebawem figurka elbląskiego Piekarczyka stanie w Krynicy Morskiej. To nagroda za najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich w tym roku. Na jakim etapie jest przedsięwzięcie?

Przed wyborami prezydenckimi, prezydent Elbląga obiecał gminie z największą frekwencją figurkę Piekarczyka. Rywalizację „wygrała” Krynica Morska, gdzie do urn pofatygowało 83,31 proc. wyborców.

Jak będzie wyglądał krynicki Piekarczyk?

- Figurka będzie przedstawiać postać Piekarczyka z dwoma herbami - Elbląga i Krynicy Morskiej. Pomysłodawcą projektu jest gmina miasto Krynica Morska – poinformowała nas Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Koszt wytworzenia figurki wyniesie 7 420 zł brutto i zostanie pokryty z budżetu Elbląga. Za wykonanie i projekt figurki odpowiada firma Art Odlewnictwo Jacek Guzera z Masłowa koło Kielc. Obecnie figurka jest w trakcie realizacji.

Do Krynicy Morskiej trafi 20 września, kiedy to w miasteczku odbywać się będzie Święto Dzika. Figurki tych zwierząt są jedną z atrakcji turystycznych Krynicy Morskiej. Piekarczyk nie jest jedyną figurką, która stanie w miasteczku w nagrodę za najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich. Tutaj trafi m.in. wrocławski krasnal, krakowski smok. A do tego 88 kilogramów paprykarza szczecińskiego oraz wiadro majonezu kieleckiego.

Gdzie w Krynicy stanie Piekarczyk, tego jeszcze nie wiadomo.