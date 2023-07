Elbląskie ślady Mikołaja Kopernika

Za co elblążanie nie lubili Mikołaja Kopernika? Można było się tego dowiedzieć podczas dzisiejszego (8 lipca) spaceru z przewodnikiem. Zobacz zdjęcia ze spaceru.

- Elblążanie nie lubili Mikołaja Kopernika. Głównie ze względu na poglądy związane z reformą waluty. Kopernik uważał, że w państwie powinna być tylko jedna mennica mająca prawo bicia pieniądza - mówiła Małgorzata Światkowska, przewodniczka PTTK na dzisiejszym spacerze z przewodnikiem.

Temat trudny: „Mikołaj Kopernik w Elblągu“. Biorąc pod uwagę, że astronom, kanonik, ekonomista do Elbląga przybywał stosunkowo rzadko. W historii zapisało się zaledwie kilka oficjalnych wizyt w naszym mieście. Pierwszą z nich odnotowano w styczniu 1504 r. - W Ratuszu Staromiejskim w raz z Radą Miejską i ze swoim wujem Łukaszem Watzenrode debatowali nad petycją i poselstwem do króla polskiego - zdradziła Małgorzata Światkowska.

To tylko jedna z wielu informacji przekazanych przez przewodniczkę. Spacerowicze mogli się dowiedzieć kilkunastu ciekawostek z życia wielkiego astronoma, a także co z jego czasów pozostało do dziś.

W następną sobotę (15 lipca) Adriana Strukowicz poprowadzi spacer pt. „Elbląg początek“. Zbiórka o godzinie 10 przy Moście Niskim.