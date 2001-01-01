Elszka. Temat rzeka

- Chcielibyśmy zwrócić uwagę na poważny problem mieszkańców Stegny (gmina Pasłęk, powiat elbląski). Rzeka Elszka kilka razy w roku wylewa, zalewając nasze posesje i domy, co powoduje straty materialne i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców – napisali do nas Czytelnicy.

"Zagrożenie dla domów i bezpieczeństwa"

Zdaniem naszych Czytelników mimo zgłoszeń w ich sprawie nie podejmowane są żadne skuteczne działania zapobiegawcze lub kontrolne.

- Jedyną instytucją, która regularnie wspiera mieszkańców w sytuacjach zagrożenia, jest lokalna straż pożarna. Strażacy monitorują stan rzeki i udzielają pomocy w razie potrzeby. Chcielibyśmy, aby sprawa została nagłośniona, ponieważ powtarzające się zalania stanowią realne zagrożenie dla naszych domów i bezpieczeństwa – czytamy w mailu skierowanym do naszej redakcji.

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Urzędem Miejskim w Pasłęku. Zapytaliśmy o opisywane przez mieszkańców problemy i podejmowane w odpowiedzi na nie czynności. Co działo się, a co będzie się działo w kwestii wylewającej Elszki?

Co było, co będzie zrobione?

- Państwowe Gospodarstwo Wodne prowadzi regularne prace utrzymaniowe w korycie rzeki Elszki, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy Pasłęk – odpowiada na nasze pytania Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy RZGW Gdańsk.

Wymienia następujące działania:

Zespół Wsparcia Technicznego przy Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Elblągu usunął w okresie wiosennym zatory na rzece Elszka w m. Stegny i Zielony Grąd zgłoszone przez sołtysa m. Stegny,

w ramach prac utrzymaniowych w lipcu 2025 r. wykonaliśmy I etap okoszenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Elszka na odcinku ujściowym,

w związku z intensywnym żerowaniem bobrów na bieżąco usuwane są zatory bobrowe na rzece Elszka w m. Stegny i Zielony Grąd, zgłaszane przez użytkowników gruntów,

ostatnie nawalne opady deszczu pod koniec lipca o intensywności wykraczającej poza normę spowodowały podtopienia w m. Stegny, dlatego ponownie oczyszczono i usunięto zatory w przekroju koryta Elszki by ułatwić swobodne odprowadzenie wody.

obecnie na terenie Gminy Pasłęk przystępujemy do II etapu okoszeń wałów przeciwpowodziowych, w tym rzeki Elszki na odcinku obwałowanym oraz do II etapu zabudowy uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych, zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.

ujściowy odcinek rzeki Elszki w rejonie m. Komorowo na terenie gminy Elbląg będzie udrożniony po rozstrzygnięciu przetargu (do połowy października), co pozwoli na swobodny odpływ wody z górnej zlewni rzeki, w tym z rejonu m. Stegny, Zielony Grąd.

- Ponadto informuję, że w roku 2025 udrożnienie koryta rzeki Elszki w samej miejscowości Stegny zostało ujęte w planach prac utrzymaniowych i będzie wykonane zależnie od przyznanych dodatkowych środków finansowych na utrzymanie urządzeń wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Powodem zalewania i podtapiania m. Stegny jest zbyt mały przekrój poprzeczny koryta rzeki, który nie mieści wód opadowych oraz duża zlewnia rzeki. Nawet ciągłe utrzymywanie koryta bez roślinności nie gwarantuje ochrony przed podtopieniami w przypadku nawalnych opadów - napisał w odpowiedzi Bogusław Pinkiewicz.

Prace na Elszce Wody Polskie pokazują w opublikowanym niedawno poście i filmie na Facebooku. Można go zobaczyć tutaj.

Fot. arch. Czytelników

Między samorządem a Skarbem Państwa

Otrzymaliśmy również stanowisko w sprawie z Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Na nasze pytania odpowiedział Patryk Kwieciński, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i komendant SM w Pasłęku.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące problemów powodziowych na terenie Sołectwa Stegny informuję, że na przestrzeni ostatnich lat odnotowywane były incydenty nagłych wzrostów poziomu wody w rzece Elszce przepływającej przez ww. miejscowość. Najbardziej dotkliwa w skutkach była powódź w 2017 roku, podczas której w konsekwencji ulewnych deszczów doszło do wylania rzeki powodując starty w kilkunastu gospodarstwach domowych. Ostatnie podtopienia na terenie Stegien miały miejsce w dniach 3 sierpnia 2025 roku oraz 14 września 2025 roku powstałych na skutek obfitych opadów deszczu. W pierwszym przypadku był to nawalny deszcz wywołujący powódź błyskawiczną zaś w drugim przypadku wylanie rzeki związane było z długimi i obfitymi opadami i nadmiernym nasiąknięciem gleby, która przestała wchłaniać wodę – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

Jak podkreśla Patryk Kwieciński, za każdym razem podczas wystąpienia wody z rzeki Elszka obecny był przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Pasłęku zajmujący się zarządzaniem kryzysowym. W takich sytuacjach zapewniane są niezbędne środki do zwalczania skutków wylania rzeki takie jak piasek, worki, łopaty itp.

Ponadto władze miasta wielokrotnie występowały do Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Elblągu w sprawie przeprowadzenia inwestycji na rzece, stanowiącej własność Skarbu Państwa, poprzez oczyszczenie i pogłębienie jej koryta, wzmocnienie linii brzegowej na odcinku w samej miejscowości Stegny, a także oczyszczenie całości rzeki z tam i zatorów bobrowych znacznie spowalniających spływ wody. Podkreślić należy, że właścicielem rzeki jest Skarb Państwa, w imieniu którego obowiązki związane z utrzymaniem rzeki należą do Zarządu Zlewni w Elblągu. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pasłęku dokonują dwa razy w roku przeglądu i oceny wizualnej rzek oraz budowli osłony przeciwpowodziowych i swoje ewentualne uwagi przekazują do pracowników Nadzoru Wodnego w Elblągu celem podjęcia stosownych działań mających na cele zminimalizowanie ryzyka powodziowego – czytamy w przesłanych nam odpowiedziach.

UM w Pasłęku informuje również, że na skutek ostatnich podtopień, do których doszło latem, burmistrz Pasłęka Elżbieta Wasiuk spotkała się z zastępcą dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, by uzgodnić zakres prac, które mają pomóc zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe w tej okolicy. Uzgodniono, że jeszcze we wrześniu 2025 roku rozpoczną się prace pogłębienia i oczyszczenia koryta rzeki Elszki na odcinku przepływającym przez miejscowość, zaś w drugim etapie po wyłonieniu wykonawcy oczyszczona zostanie dalsza część rzeki prowadząca do jej ujścia. Prace trwają.