 Nowość w Elblągu. Prywatny transport dla osób z niepełnosprawnościami

ELTON24, czyli Elbląski Transport dla Osób z Niepełnosprawnościami to absolutna nowość w naszym mieście! Prywatne, wygodne i bezpieczne auto zawiezie Ciebie, a także osobę Ci towarzyszącą w każde miejsce, zgodnie z zamówieniem. Dzięki specjalnemu schodołazowi zejście z najwyższych pięter nie będzie już problemem. Zobacz zdjęcia.

- Doświadczenie w transporcie osób z niepełnosprawnościami zdobyliśmy, opiekując się swoimi najbliższymi. Najpierw babcią, która w pewnym wieku już nie miała siły chodzić. Teraz mamą, która potrzebuje codziennego transportu z drugiego piętra. Wpadliśmy na pomysł, że w ten sposób możemy pomóc większej liczbie osób. Tak powstał ELTON24, czyli Elbląski Transport Osób z Niepełnosprawnościami – mówi pan Grzegorz, przedstawiciel nowo powstałej elbląskiej firmy.

ELTON24 oferuje prywatny transport wygodnym i bezpiecznym autem, z dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami i odpowiednimi atestami. Na wyposażeniu ma także specjalistyczny chodołaz, z pomocą którego osoby mające problem z poruszaniem się, są bez problemu transportowane z każdego piętra.

- To nie jest taksówka. To prywatny transport, który pomoże na przykład w przewiezieniu chorych na badania, transporcie do szpitali, sanatoriów, klinik. Dojedzie do kościołów, na lotnisko czy nawet na rodzinne imprezy okolicznościowe. Może to być też przewóz z osobą towarzyszącą – wymienia pan Grzegorz. – Realizujemy usługę transportu pod dowolny adres, po wcześniejszym uzgodnieniu. Jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Elton24 oferuje oprócz transportu osoby z niepełnosprawnością również jej zniesienie z mieszkania i wniesienie z powrotem. Na wyposażeniu firmy są też wózki inwalidzkie, również elektryczne, a nawet terenowe, które ułatwiają przewóz.

- W cenie usługi jest oczywiście dojazd na miejsc, sam transport oraz usługa zniesienia/wniesienia – dodaje pan Grzegorz.

Elton24 gwarantuje szybki czas realizacji usług oraz pełne zaangażowanie w pomoc!

Skontaktuj się z nami i poczuj różnicę w komforcie podróży!

ELTON24

Ul. Browarna 44a

82-300 Elbląg

Tel. 574 380 680

E-mail: biuro@elton24.pl

www.elton24.pl

Znajdź nas na Facebooku!