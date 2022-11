Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

„Zapobiegajmy wspólnie oporności na antybiotyki" to temat tegorocznego Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach przypadającego na 18 listopada. Dzień ten jest początkiem Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, który będzie trwał od 18 do 24 listopada.

Antybiotyki to substancje wytwarzane przez niektóre bakterie oraz grzyby. Stosuje się je jako środki w leczeniu wszelkiego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Mogą działać bakteriobójczo (zabijają bakterie) i bakteriostatycznie (hamują wzrost i podziały bakterii). Nie leczą chorób wywoływanych przez wirusy!

Wszystkie antybiotyki są potencjalnie szkodliwe dla organizmu. W każdym przypadku ich stosowania należy rozważyć, czy oczekiwane korzyści będą większe od możliwych szkód. Mogą mieć one bezpośredni efekt toksyczny w stosunku do tkanek i narządów, powodować reakcje alergiczne oraz eliminują naturalną florę bakteryjną, co może prowadzić najczęściej do nadkażeń (np. grzybami) i niedoborów witamin B i K.

Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków w leczeniu ludzi może prowadzić do rozwoju antybiotykooporności bakterii, czyli zdolności do przeciwstawiania się działaniu antybiotyku. Bakterie oporne mogą swobodnie namnażać się w obecności antybiotyku i są w stanie przekazywać zdolność obrony kolejnym pokoleniom oraz innym bakteriom. Stanowi to ogromny problem, ponieważ leczenie zakażeń wywoływanych przez bakterie oporne na antybiotyki jest dużym wyzwaniem, jako że dotychczas stosowane leki nie są skuteczne, a lekarze muszą dobierać inne antybiotyki. Może to opóźnić rozpoczęcie właściwego leczenia pacjenta i prowadzić do wystąpienia powikłań, w tym zgonu. Pacjenci mogą także wymagać bardziej intensywnej opieki, jak również zastosowania alternatywnych i droższych antybiotyków, które mogą wywoływać większą liczbę działań niepożądanych.

Na przyspieszone pojawianie się i rozprzestrzenianie bakterii opornych na antybiotyki wpływa nieracjonalne przepisywanie antybiotyków przez lekarza m.in. do leczenia zakażeń wirusowych, jak też nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjentów: skracanie czasu leczenia, obniżanie dawki, zmiana częstości dawkowania. Dodatkowymi czynnikami powodującymi oporność bakterii jest nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, dodawanie ich do pasz oraz stosowanie w uprawie roślin.

Stosujmy antybiotyki rozważnie, aby wspólnie utrzymać ich skuteczność.

