Festyn dla chorej pani Eweliny

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny z Kiermaszem Charytatywnym na rzecz pani Eweliny z Elbląga, która choruje na raka.
13 września 2025 r.
Start: godz. 11:00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie
W programie:
Aukcje charytatywne
Stoiska gastronomiczne – coś na słodko i na słono
Zabawy i atrakcje dla dzieci
Gościnnie: wojsko, quady, motocykle i wiele innych niespodzianek!
To wyjątkowe wydarzenie organizujemy razem dla Pani Eweliny – mamy naszych uczennic.
Przyjdź, spędź miło czas, baw się i jednocześnie pomagaj!
Zabierz rodzinę i przyjaciół – każdy znajdzie coś dla siebie!
Będzie radośnie, smacznie i rodzinnie! Zapraszamy - bawimy się i pomagamy!
inf. organizatora