Festyn dla chorej pani Eweliny

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny z Kiermaszem Charytatywnym na rzecz pani Eweliny z Elbląga, która choruje na raka.

13 września 2025 r.

Start: godz. 11:00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

W programie:

Aukcje charytatywne

Stoiska gastronomiczne – coś na słodko i na słono

Zabawy i atrakcje dla dzieci

Gościnnie: wojsko, quady, motocykle i wiele innych niespodzianek!

To wyjątkowe wydarzenie organizujemy razem dla Pani Eweliny – mamy naszych uczennic.

Przyjdź, spędź miło czas, baw się i jednocześnie pomagaj!

Zabierz rodzinę i przyjaciół – każdy znajdzie coś dla siebie!

Będzie radośnie, smacznie i rodzinnie! Zapraszamy - bawimy się i pomagamy!