W niedzielę, 15 maja, zapraszamy do Bażantarni na finał akcji Pola Nadziei 2022. Na dużej polanie z wiatami odbędzie się rodzinny piknik. Stąd też wyruszą biegacze na 5 i 10 km, uczestnicy marszu na 3 km, odbędą się również biegi dla dzieci. Zaczynamy o godz. 10, festyn potrwa do godz. 14 - informują organizatorzy III Elbląskiego Biegu Nadziei.

Przypomnijmy, że Pola Nadziei organizowane są w Elblągu od 2004 roku. To program zainicjowany przed laty przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Co roku – we wrześniu i październiku - w ramach akcji sadzone są żonkile, bo żonkil jest symbolem nadziei. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną, odbywają się akcje, których celem jest wsparcie opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi, a także szeroko pojęta edukacja. Ta akcja to naprawdę dobra lekcja empatii. Akcja ma też istotny aspekt finansowy, co jest dla nas dzisiaj niezwykle istotne– mówi Anna Podhorodecka, członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Środki zbierane podczas poprzednich akcji charytatywnych i z 1% procenta podatku posłużyły do rozbudowania i wyremontowania domu hospicyjnego, podczas tegorocznych kwest zbieramy środki finansowe na wsparcie Hospicjum, na leki, opatrunki i realizację pobytów dziennych dla pacjentów – Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum Elbląskiego.

W akcji w tym roku bierze udział ponad 30 placówek edukacyjnych, parafie, osoby prywatne i firmy. Akcja dzieje się w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach, Młynarach i Olecku. Cieszy nas to ogromnie. Za nami kwesty, kiermasze, kwesty w sklepach, na mieście i w parafiach, a przed nami finał akcji.

W niedzielę 15 maja w Bażantarni odbędą się Bieg i Marsz Nadziei. A sportowym zmaganiom towarzyszyć będzie Piknik rodzinny, podczas którego zaproponujemy także coś dla podniebienie, przygotujemy bowiem domowe wypieki, swojski chleb ze smalcem i ogórkiem oraz inne smakołyki. A przy okazji będzie można wrzucić datek do puszki kwestarskiej.

Słuchaczki ze Szkoły Medyk oraz pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zaproponują mierzenie ciśnienia, oznaczanie BMI, będzie można też zbadać poziom cukru we krwi oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. A na dzieci czekać będą zabawy, m.in. skręcanie zwierzątek z balonów, malowanie buziek, zabawy z chustą klanzy czy też gra w kręgle.

Piknik, jak i cała akcja Pola Nadziei są dobrą okazją do zwrócenia uwagi na działalność hospicjum, na to, co oferujemy ciężko chorym osobom i ich bliskim, a także na potrzeby. To także bardzo dobra lekcja empatii.

Akcję Pola Nadziei 2022 patronatem honorowym objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg Mariusz Potoczny.

Bieg i Marsz zabezpiecza firma ELMEDCAR, a sportowców nakarmi Hotel Młyn.

Organizatorzy Biegu i Marszu Nadziei: Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Program Finału Pól Nadziei

9:00 – 11:00 - rejestracja uczestników biegu na 5 i 10 km, odbiór pakietów w biurze zawodów

10:00 – rozpoczęcie Pikniku Rodzinnego na polanie głównej w Bażantarni.

11:00 - otwarcie zawodów i start do biegu na 5 km

11:10 – start do biegu na 10 km

11:30 – początek wydawania posiłków dla uczestników biegów

11:30 – start do Marszu Nadziei

12:45 – start biegu dla dzieci

13:00 – dekoracja zwycięzców biegu na 5 i 10 km

14:00 – oficjalne zakończenie Pikniku Rodzinnego.

Podczas całego pikniku będzie możliwość wpłacenia środków na rzecz Hospicjum Elbląskiego.

