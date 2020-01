Galeria pod psem i kotem (Odc.84)

Kajtek (po lewej) i Słoneczna (fot. Schronisko w Elblągu) Reklama

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dziś przedstawiamy Wam tę uroczą dwójkę: Kajtka oraz Słoneczną. Kajtek został oddany do Schroniska na początku stycznia. Miał wtedy ok. 5 miesięcy. "Początkowo w schronisku bał się wszystkich. Na szczęście wystarczyło spędzić z nim trochę czasu, by zaufał na tyle, by podejść do człowieka. Po chwili pozwalał się już pogłaskać. A raz pogłaskany zmienia się w wesoło merdającego ogonem szczeniaka, który pcha się człowiekowi na kolana" - opowiadają jego opiekunowie ze Schroniska. - "Kajtek jest obecnie średniej wielkości, ale z pewnością jeszcze trochę urośnie" - dodają. Słoneczna swoje imię zawdzięcza ulicy, na której ją znaleziono. Do Schroniska trafiła w sierpniu 2019 r. "Słoneczna to kilkuletnia kotka, która jest spokojna i przyjazna" - tak opisują ją schroniskowi opiekunowie. Zobacz więcej zdjęć.

mw