Galeria pod psem i kotem (Odc.90)

fot. schronisko

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjecia.

W tym odcinku przedstawiamy Tosię i Rysia. Tosia w elbląskim schronisku jest miesiąc. Miała już normalny dom, jednak jej opiekunowie oddali ją do schroniska z powodu choroby w rodzinie. Tosia ma niespełna rok. - Jest silnym i pełnym energii psem, który w stosunku do ludzi oraz innych psów jest bardzo przyjazny. Według relacji jej dotychczasowych opiekunów suczka miała i bardzo lubiła kontakt z małymi dziećmi. Powiedziano nam również, że Tosia opanowała już umiejętność załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych na dworze oraz nie niszczenia w domu - opisują ją pracownicy schroniska. Rysio jest trochę nieśmiałym kotem. W schronisku mieszka już ponad rok. - Ten piękny, czarny kocurek, w warunkach schroniskowych jest trochę nieśmiały, ale jesteśmy pewni, że szybko zaaklimatyzuje się w prawdziwym domu - tak piszą o nim pracownicy elbląskiego schroniska.

SM