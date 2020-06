Gdański desant w kampanii

Poseł Kacper Płażyński prezkonywał do poparcia Andrzeja Dudy (fot. Michał Skroboszewski)

Kacper Płażyński, poseł z okręgu gdańskiego, przyjechał dziś (14 czerwca) do Elbląga, aby przekonywać do poparcie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Na spotkaniu z dziennikarzami i sympatykami PiS postraszył LGBT, powrotem Platformy Obywatelskiej do władzy i przedstawił zasługi rządu dla Elbląga. Zobacz zdjęcia ze spotkania.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich już za dwa tygodnie (28 czerwca). Przekonywać mieszkańców Elbląga do kandydatury Andrzeja Dudy przyjechał... Kacper Płażyński, poseł z okręgu gdańskiego. Na Bulwarze Zygmunta Augusta spotkał się z dziennikarzami, elbląskimi radnymi Prawa i Sprawiedliwości oraz sympatykami obozu rządzącego. Posłów Prawa i Sprawiedliwości wybranych z okręgu elbląskiego nie zauważyliśmy. - Będę mówi jednocześnie do Państwa i do dziennikarzy – tak Kacper Płażyński rozpoczął swoje wystąpienie i zaczął od straszenia Rafałem Trzaskowskim w roli prezydenta i przypominania niektórych faktów z rządów Platformy Obywatelskiej. Nie zabrakło straszenia LGBT... - Szanuję poglądy innych ludzi, kiedy się nie wtrącają w jaki sposób ja chcę wychować mojego syna. Ale jeżeli ma być w Polsce wygrać prezydent, który jeszcze kilka lat temu mówił, że popiera i jego marzeniem jest udzielanie ślubów parom homoseksualnym - przemawiał Kacper Płażyński. …przypuszczeń, że Platforma Obywatelska może zlikwidować lub ograniczyć programy socjalne wprowadzone przez obóz obecnie rządzący. Gwarancją ich zachowania oraz ciągłości dotychczasowej polityki ma być reelekcja Andrzeja Dudy. - Wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że w dobie kryzysu nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda. Opatrzność boska chyba nad Polską czuwała, że na ten trudny czas trafił się Andrzej Duda i rząd Zjednoczonej Prawicy – mówił poseł.

SM