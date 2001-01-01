Gmina Milejewo otworzyła żłobek

Nowy gminny żłobek powstał w Milejewie. Jest tu miejsce dla 15 dzieci. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych.

- Nowy żłobek oferuje 15 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, zapewniając profesjonalną opiekę, odpowiednie warunki do zabawy i rozwoju oraz bezpieczną przestrzeń dostosowaną do potrzeb maluchów. Placówka została wyposażona w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne oraz infrastrukturę spełniającą najwyższe standardy – informują władze gminy.

- Otwarcie żłobka to inwestycja w przyszłość naszej gminy. Dzięki środkom z programów Maluch+ oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego wspieramy rodziny, ułatwiamy łączenie życia zawodowego z rodzinnym i stwarzamy najlepsze warunki dla rozwoju dzieci – mówi Mariola Sznajder, wójt gminy Milejewo.

Z programu Maluch+ Milejewo otrzymało 610,5 tys. zł, z FERS - 451,4 tys. zł.

Żłobek rozpocznie działalność 1 września i będzie dostępny dla dzieci z gminy Milejewo. Dysponuje jeszcze czterema wolnymi miejscami.