Gmina Milejewo otworzyła żłobek

 Elbląg, Gmina Milejewo otworzyła żłobek

Nowy gminny żłobek powstał w Milejewie. Jest tu miejsce dla 15 dzieci. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych.

- Nowy żłobek oferuje 15 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, zapewniając profesjonalną opiekę, odpowiednie warunki do zabawy i rozwoju oraz bezpieczną przestrzeń dostosowaną do potrzeb maluchów. Placówka została wyposażona w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne oraz infrastrukturę spełniającą najwyższe standardy – informują władze gminy.

- Otwarcie żłobka to inwestycja w przyszłość naszej gminy. Dzięki środkom z programów Maluch+ oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego wspieramy rodziny, ułatwiamy łączenie życia zawodowego z rodzinnym i stwarzamy najlepsze warunki dla rozwoju dzieci – mówi Mariola Sznajder, wójt gminy Milejewo.

Z programu Maluch+ Milejewo otrzymało 610,5 tys. zł, z FERS - 451,4 tys. zł.

Żłobek rozpocznie działalność 1 września i będzie dostępny dla dzieci z gminy Milejewo. Dysponuje jeszcze czterema wolnymi miejscami.

 

oprac. red. na podst. informacji UG Milejewo

  • Brawo Pani wójt. Przyznam się, że nie wierzyłem, że uda się otworzyć żłobek jak na Panią głosowałem. I cieszę się, że się pomyliłem!
    mieszkaniec gminy(2025-08-29)
