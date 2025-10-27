W ostatnich dniach harcerze z Hufca ZHP Elbląg wzięli udział w kolejnej edycji akcji „Ocalić od zapomnienia”. To coroczne przedsięwzięcie, którego celem jest odnajdywanie i porządkowanie zapomnianych grobów oraz zapalenie na nich symbolicznych zniczy – znaków pamięci o tych, którzy odeszli i o których wspomnienie nie powinno zniknąć. Zobacz zdjęcia.

W akcję włączają się drużyny harcerskie działając w różnych częściach miasta – każda z nich odwiedza cmentarze w innym terminie, porządkując mogiły m.in. na Cmentarzu Komunalnym Dębica oraz cmentarzu przy ul. Agrykola.

Harcerze dbają zarówno o groby zapomnianych mieszkańców Elbląga, jak i o miejsca spoczynku bohaterów walk o wolność Polski.

– „Przychodzimy tu, aby w szczególności zadbać o te groby, o których już nikt nie pamięta. Nie mamy specjalistycznego sprzętu, po prostu doprowadzamy je do porządku, aby godnie zapalić świeczkę i postawić znicz” – mówi sam. Patrycja Skiba, drużynowa 107 EŻDH „Hesperia”. W tym roku jej drużyna uporządkowała dziewięć zapomnianych miejsc.

Wśród drużyn biorących udział w akcji znaleźli się również harcerze z 117 EMDH „Mato” im. Włodzimierza Skolimowskiego.

– Odwiedziliśmy groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski: Włodzimierza Skolimowskiego – bohatera naszej drużyny, Bronisława i Genowefy Schlichtingrów, Alojzego Chuchro, Jana Buyko, Władysława Chodyńskiego, Alfonsa Leliwy, Jana Gustawa Rudzkiego, Aleksandry Obryckiej oraz Tytusa Żychowskiego” – wymienia pwd. Maciej Batko, drużynowy „Mato”. – „Dzięki odwiedzaniu grobów takich postaci harcerze mogą poznać historie ludzi, którzy walczyli o ich współczesne dobro i w prosty sposób oddać hołd nieobecnym. To wiedza, która pomaga kształtować własne ideały w oparciu o wartości, którymi kierowali się bohaterowie minionych czasów.

Dla wielu młodych ludzi udział w tej inicjatywie to coś znacznie więcej niż porządkowanie cmentarzy.

(fot. Hufiec ZHP Elbląg)

– Taka akcja pokazuje harcerzom, co to znaczy służba – działamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni” – podkreśla dh. Alex Kurałowicz, drużynowy 9 EMDH „Impessa”. – „Sprzątając, uczymy się empatii i wrażliwości, dostrzegamy tych, którzy nie mają już nikogo, kto mógłby zadbać o ich miejsce spoczynku. Pokazujemy, jak szanować ludzi i tradycję. Jeśli my, harcerze, tego nie zrobimy – to kto inny?

Dla młodszych uczestników to często pierwsze spotkanie z taką formą służby i refleksji. pion. Aleksandra Stańczak, członkini PEŻDSH „Gaja” przyznała, że emocji było wiele.

– „Przez większość czasu było mi bardzo smutno, bo było tam dużo grobów małych dzieci… Cmentarz to nie jest wesołe miejsce, ale dzięki temu jeszcze mocniej docenia się życie i to, że możemy zrobić coś dobrego dla innych.”

Akcja „Ocalić od zapomnienia” prowadzona jest od wielu lat i spotyka się z uznaniem lokalnych społeczności. Jej głównym celem jest budzenie i zachowanie pamięci o osobach, które żyły w naszym mieście, a zostały zapomniane. To również część programu wychowawczego ZHP – uczy poszanowania historii i tradycji, budzi refleksję oraz wrażliwość na drugiego człowieka. Dzięki wspólnej służbie harcerze uczą się odpowiedzialności, współpracy i empatii.

Dla uczestników akcja to nie tylko porządkowanie grobów, ale przede wszystkim okazja do zadumy i nauka przez działanie. Działania w ramach akcji będą kontynuowane także w nadchodzącym tygodniu. Harcerze wierzą, że nawet najmniejszy gest troski potrafi przywrócić pamięć o tych, o których świat już zapomniał. Każdy zapalony znicz i każda uprzątnięta mogiła to znak, że ktoś wciąż o nich pamięta – a dzięki temu ich historia nadal trwa.