Harcerze zapraszają na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

W minioną niedzielę (11 grudnia) na Łysej Polanie przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego odebrali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju, które odpalone zostało w Grocie Narodzenia Pańskiego.

Następnie przekazali je reprezentacjom chorągwi, aby zawieźli je do swoich regionów. Harcerki i harcerze z Warmii i Mazur zadbają, aby zgodnie z ponad 30-letnią tradycją, Światło dotarło do wszystkich, którzy chcą je przyjąć. W sobotę (17 grudnia) reprezentacja elbląskiego hufca odbierze Światło z rąk komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, hm. Macieja Micielskiego i przetransportują je do naszego miasta.

Hasłem tegorocznej akcji przekazania BŚP jest „Światło dla Ciebie”. Płomień roznoszony przez harcerki i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego ma zapalić iskrę nadziei w każdym, do kogo trafi. W dobie panującego niepokoju ma ono stać się iskrą, która zatli się w sercu każdego z nas i pomoże mu stawić czoła wyzwaniom.

Komenda Hufca zaprasza na przekazanie światła do rąk elblążan. Uroczystość odbędzie się w niedzielę (18 grudnia) o godz. 11:30 w Katedrze Św. Mikołaja w Elblągu. Prosi się o zabranie ze sobą lampionów (najlepiej zniczy). Niech motto tegorocznej drogi Betlejemskiego Ognia – Światło dla Ciebie! - towarzyszy nam w czasie obchodów Świąt Bożego Narodzenia oraz przyszłym 2023 roku.

Przy okazji zuchy, harcerze, instruktorzy elbląskiego hufca życzą wszystkiego dobrego na święta oraz Nowy Rok.

Więcej informacji udziela phm. Magdalena Wiatr, mail: magdalena.wiatr@zhp.net.pl.