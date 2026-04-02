Inflacyjny-wielkanocny koszyk (koszyk portElu)

Z okazji świąt wracamy z koszykiem inflacyjnym na naszych łamach. Ile zapłaciliśmy za nasze zwyczajowe zakupy przed Wielkanocą w 2026 roku?

W tym samym Lidlu co zawsze było dziś (2 kwietnia) wyraźnie widać, że idą święta – robiących zakupy było sporo, ale też na tyle otwartych kas, że w kolejce staliśmy może ok. 5 minut. No dobrze, a jak wyglądały przedświąteczne ceny? Zanim o nich, przypomnijmy nasze zakupy przed Bożym Narodzeniem 2025. Kwoty przedstawiały się tak:

- ser rolada ustrzycka (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (8,49), Masło Polskie 200 g (7,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (10,49), jajka ściółkowe rozmiar L (11,49), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (5,99), Granola nowoczesna 250 g (5,99), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (13,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (5,00), kawa MK Cafe 500 g (43,99). Razem 155,14 zł.

A jak wyglądały ceny tym razem? Zapłaciliśmy mniej. Oto szczegółowy wykaz:

- ser rolada ustrzycka (11,98 zł), margaryna Rama 400 g (9,99), Masło Polskie 200 g (5,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (6,99), jajka ściółkowe rozmiar L (11,49), dżem truskawkowy 450 g (9,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (5,99), Granola nowoczesna 250 g (5,99), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (13,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (5,98), kawa MK Cafe 500 g (43,99).

Więcej zapłaciliśmy za margarynę, dżem i makaron, mniej za masło i olej. Ostatecznie głównie ten ostatni produkt wpłynął na to, że przy kasie zostawiliśmy 3,01 zł mniej niż przed Bożym Narodzeniem, czyli 152,13 zł. Tym samym w stosunku do poprzedniego tekstu nasz portElowy współczynnik inflacji zmalał o niespełna 2 punkty proc.

Porównując Wielkanoc 2025 do Wielkanocy 2026 widać również niewielki spadek. Rok temu przed świętami za nasz koszyk zapłaciliśmy 155,70 zł a więc 56 groszy więcej niż teraz.

Jakie są ostatnie doświadczenia zakupowe naszych Czytelników? Jak zawsze zachęcamy do dyskusji.

Zakupy przekazaliśmy Bankowi Żywności w Elblągu.

38,1 proc. Polaków zamierza zachować swój budżet świąteczny na poziomie z ubiegłego roku. Dotyczy to wydatków na produkty spożywcze na Wielkanoc, w tym także napoje bezalkoholowe. Jednocześnie 34,7 proc. respondentów deklaruje zwiększenie swoich wydatków. Z kolei 17,5 proc. ankietowanych przewiduje ich obniżenie. 7,2 proc. osób nie ma jeszcze zdania w tej sprawie, a jedynie 2,5 proc. badanych nie planuje żadnych wydatków, np. z powodu wyjazdu lub nieobchodzenia świąt - informuje serwis agencyjny MondayNews.

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł

- marzec 2024 – 133,46 zł

- kwiecień 2024 – 135,36 zł

- maj 2024 – 135,95 zł

- czerwiec 2024 – 137,35 zł

- sierpień 2024 – 123,82 zł

- wrzesień 2024 – 138,78 zł

- październik 2024 – 129,56 zł

- listopad 2024 – 137,88 zł

- grudzień 2024 – 141,08 zł

- marzec 2025 - 155,70 zł

- sierpień 2025 - 156,34 zł

- październik 2025 - 156,56 zł

- grudzień 2025 - 155,14 zł

- kwiecień 2026 - 152,13 zł