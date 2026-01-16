Informacyjne zamieszanie z turystyką (opinia)

19 stycznia rozpoczynają się zimowe ferie szkolne w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim. W kolejnych tygodniach zimową przerwę w nauce będą miały dzieciaki w kolejnych województwach. Być może przyjadą do Elbląga, być może będą chciały coś zobaczyć, być może pójdą się zapytać do Informacji Turystycznej, co można ciekawego robić w Elblągu. I pocałują klamkę. Z naszych informacji wynika, że elbląski punkt IT ruszy dopiero 1 lutego.

Czy można było uniknąć całego zamieszania i nie robić przerwy w funkcjonowaniu Informacji Turystycznej? Od trzech lat było wiadomo, że 31 grudnia 2025 r. kończy się umowa z elbląskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na prowadzenie Informacji Turystycznej w Elblągu. Do naszej redakcji już w połowie roku dochodziły sygnały, że chrapkę na prowadzenie elbląskiej IT mają też inne podmioty.

I co? I urzędnicy konkurs na prowadzenie punktów Informacji Turystycznej w Elblągu ogłosili dopiero 24 listopada. Oferty można było składać do 16 grudnia. Przypomnijmy, że władze miasta zakładały, że nowy operator IT przejmie prowadzenie punktów od 1 stycznia. 31 grudnia urzędnicy opublikowali rozstrzygnięcie komisji konkursowej. Z dwóch złożonych ofert za lepszą uznali propozycję Grupy Wodnej, którą wyceniono na 203 punkty. Dotychczasowy operator IT otrzymał 180 pkt.

2 stycznia w trybie dostępu do informacji publicznej poprosiliśmy miejskich urzędników o udostępnienie kopii szczegółowych ocen ofert złożonych w konkursie na prowadzenie IT oraz o przesłanie linków lub udostępnienie ogłoszeń w konkursach na prowadzenie IT w poprzednich latach.

Wydawać się mogło, że przesłanie tych informacji lub odpowiedzi, że takie dane nie stanowią informacji publicznej, nie powinno zająć dużo czasu. Dziś jest 16 stycznia, do chwili publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi na nasz wniosek.

1 stycznia elbląski punkt Informacji Turystycznej był nieczynny. Nie ma się czemu dziwić, znalezienie pracownika (pracowników) wymaga czasu, a nie kilku godzin w Sylwestra. Naszym zdaniem urzędnicy mogli przewidzieć taką sytuację i konkurs ogłosić wcześniej, tak aby nowy operator IT miał czas na znalezienie kompetentnych i merytorycznych pracowników. Potrzeba także czasu na podpisanie umowy pomiędzy operatorem wybranym przez prezydenta a urzędem.

Na drzwiach IT w Ratuszu Staromiejskim pojawiła się początkowo kartka z informacją, że punkt IT ruszy 12 stycznia. Teraz na drzwiach jest nowa informacja "nieczynna do odwołania".

Także 12 stycznia wysłaliśmy do biura prasowego urzędu pytania o to, czy (i z kim została podpisana umowa), a jeżeli nie została podpisana, to co wpłynęło na opóźnienia oraz kiedy punkt IT zostanie uruchomiony? Wydawać się mogło, że odpowiedź nie powinna sprawić trudności. Dziś jest 16 stycznia, na odpowiedź nadal czekamy.

Kiedy więc ruszy elbląska Informacja Turystyczna? Grupa Wodna, która zdobyła więcej punktów, uruchomienie punktu planuje na 1 lutego. Czy tego terminu uda się dotrzymać? Jak wynika z kartki umieszczonej na drzwiach zamkniętej IT, turyści informacji ich interesujących mogą zasięgnąć w Departamencie Promocji i Turystyki, który mieści się w Ratuszu Staromiejskim w pokoju nr 201.