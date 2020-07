Jak dostać się do urzędu? Kierowcy łatwo nie mają

- Departament Spraw Obywatelskich i Referat Obsługi Kierowców UM, ten przy dworcu PKS, jest niedostępny dla interesantów. Nie można załatwić żadnej sprawy - pisze nasz Czytelnik. Zaznacza, że do urzędu trudno się dostać, a próby kontaktu telefonicznego i mailowego zawodzą.

Nasz Czytelnik twierdzi, że niemal nie sposób dodzwonić się na podane przez urzędników numery telefonu. - Cudem raz się dodzwoniłem po godzinie 13, to mi wspaniałomyślnie zakomunikowano, że już nie przyjmują zgłoszeń na terminy i urząd już dziś nie pracuje. Jak to? Godzina 13 i Wydział Komunikacji nie pracuje? Przecież ma pracować do 16, tak jest tam napisane na drzwiach – mówi. Przypomnijmy, że nowa forma obsługi interesantów związana z wcześniejszym umawianiem się została wprowadzona ze względu na pandemię COVID-19.

W ubiegłym tygodniu postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja przy Placu Dworcowym 4, gdzie mieści się departament. Przy wejściu do urzędu uwagę zwracały kartka z napisem „NIECZYNNE! Wyłącznie kontakt telefoniczny” i spis numerów telefonów. Dziewięć numerów dla interesantów chcących zarejestrować pojazdy i po dwa dla chcących załatwić sprawy związane z prawem jazdy i transportem. Krótko po godz. 9, pod drzwiami departamentu było kilka osób, z czasem zaczęły się pojawiać kolejne. Część z nich próbowało uparcie dodzwonić się na podane w spisie numery telefonów.

- Mam już 77 połączeń na telefonie, żeby się tu dodzwonić – mówił jeden z interesantów. - Kolega ostatnio przekroczył 100 połączeń – dodał. - Ciekawe, czy tak jest w innych miastach – zastanawiał się. - A dzisiaj i tak jest mało osób.

- Ja już mam z 50 telefonów. Jak nikt nie odbiera, to jak coś załatwić – pytał inny.

Elblążanie pod zamkniętymi drzwiami urzędu chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z dostępnością tego miejsca dla interesantów, żywo wymieniali też swoje odczucia między sobą. Pozostaje oddać im głos:

- Jest tu pan za drzwiami, który cofa interesantów. Trzeba umawiać się na godziny. Ostatnio miałem na 12.30, wszedłem o 13.

- Od trzech dni próbuję się tu dodzwonić, w końcu przyszedłem na miejsce, żeby spróbować się dostać.

- Rozumiem sytuację z koronawirusem, ale tam w środku jest sporo miejsca. Odpowiednie odległości mogą być zachowane – mówiła jedna z pań stojących w kolejce.

Takich przemyśleń było oczywiście dużo więcej: "Wesela można do 150 osób robić, w kościele jeden przy drugim siedzi. Coś na uspokojenie powinniśmy tu dostać" – mówił jeden z oczekujących. "Mam sygnał pod tym numerem" – rzucił ktoś inny. "O, a ja mam pod tym" – stwierdziła osoba obok. "Ja tu przyszedłem wymienić dowód, ja tu mam pięciominutową sprawę do załatwienia” i tak dalej...

- Proszę pana, ja jestem umówiona na 9.30, mam pukać, czy będzie pan wołał – pytała jedna z interesantek, która pod drzwiami departamentu pojawiła się przed chwilą.

- Będę panią wołał – odpowiedział pracownik i zamknął drzwi.

Jak widać, oczekiwania w kolejce, prób kontaktu telefonicznego i związanych z tym odczuć w ostatnim czasie było na Placu Dworcowym 4 sporo. O komentarz w związku z problemami dotyczącymi dostępności Referatu Obsługi Kierowców dla interesantów zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego.

- Urząd Miejski, w tym Referat Obsługi Kierowców, od początku pandemii nie przerwał pracy. Od 25 maja br. umożliwiono interesantom wejście do budynku urzędu i ich bezpośrednią obsługę przy odpowiednio przygotowanych stanowiskach - zaznacza Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu. - Na chwilę obecną załatwianie spraw urzędowych jest możliwe zarówno osobiście, jak również poprzez komunikację elektroniczną, np. sprawy dotyczące zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu można załatwić poprzez platformę e-PUAP - podkreśla. - W celu zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa, wizyty odbywają się wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu spotkania pod wskazanym numerami telefonu, przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez interesanta, który dodatkowo wchodząc do budynku jest zobowiązany do dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Urzędnik bezpośrednio obsługujący interesanta jest właściwie wyposażony w środki ochrony osobistej - dodaje urzędnik.

- Należy podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 czerwca br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066 ze zm.), zostały wprowadzone przepisy określające zasady oraz zadania, jakie urząd administracji publicznej jest zobowiązany do wykonania – zaznacza Łukasz Mierzejewski. - Paragraf 15 ust. 2 tego rozporządzenia - w urzędach administracji publicznej wykonujących zadania o charakterze publicznym - do odwołania - wskazuje dopuszczalną liczbę interesantów. W tym samym czasie i w jednym pomieszczeniu - stanowisku obsługi powinna przebywać 1 osoba załatwiająca swoją sprawę (oczywiście z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów) - podkreśla Łukasz Mierzejewski. - W związku z panującą epidemią Referat Obsługi Kierowców funkcjonuje za zasadach określonych ww. rozporządzeniu oraz w komunikacie prezydenta Miasta Elbląga dotyczącym obsługi interesantów. Codziennie wyznaczony pracownik jest odpowiedzialny za odbieranie telefonów i umawianie interesantów na określony termin z jednodniowym wyprzedzeniem. Pracownicy dokładają starań, aby oprócz osób umówionych na konkretny termin obsłużyć osoby, które oczekują bez umówienia (np. po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego). Ponadto w rozmowach telefonicznych udzielane są informacje o dokumentach potrzebnych np. przy rejestracji pojazdu. Jednocześnie prosimy naszych klientów o wyrozumiałość. W tym szczególnym czasie najważniejsze jest zachowanie rygorów bezpieczeństwa sanitarnego wobec naszych interesantów, jak również wobec pracowników Urzędu.