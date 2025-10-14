Jak naturalnie wzmocnić odporność i przygotować się do zdrowej zimy?

Jesień to czas, kiedy natura zwalnia swój rytm, a my coraz częściej myślimy o tym, jak zadbać o zdrowie i siły przed nadchodzącą zimą. To właśnie teraz szczególnie warto wzmocnić swoją odporność i poszukać naturalnych sposobów na dobre samopoczucie.
Z myślą o seniorach przygotowaliśmy warsztaty zielarskie, podczas których uczestnicy poznają praktyczne, domowe sposoby wykorzystania ziół w codziennej profilaktyce zdrowotnej.
Podczas spotkania:
- dowiedzą się Państwo, które rośliny najlepiej wspierają odporność,
- poznają sprawdzone przepisy na napary, mieszanki i syropy ziołowe,
- nauczą się, jak łączyć zioła z innymi naturalnymi składnikami, aby wzmocnić ich działanie,
- otrzymają praktyczne wskazówki, jak bezpiecznie stosować zioła na co dzień.
Warsztaty będą nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale też do wspólnego spotkania, wymiany doświadczeń i odkrycia na nowo bogactwa natury.
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie w naturalny sposób i przygotować się na zimowe miesiące z większą odpornością i energią!
Termin: 15 października 2025, godz. 10.00
Miejsce: Pracownia tkacka w CSE Światowid
Zapisy: 55 611 20 59
Niech tegoroczna zima będzie czasem zdrowia, spokoju i dobrego samopoczucia – z pomocą natury.