Jak naturalnie wzmocnić odporność i przygotować się do zdrowej zimy?

Jesień to czas, kiedy natura zwalnia swój rytm, a my coraz częściej myślimy o tym, jak zadbać o zdrowie i siły przed nadchodzącą zimą. To właśnie teraz szczególnie warto wzmocnić swoją odporność i poszukać naturalnych sposobów na dobre samopoczucie.

Z myślą o seniorach przygotowaliśmy warsztaty zielarskie, podczas których uczestnicy poznają praktyczne, domowe sposoby wykorzystania ziół w codziennej profilaktyce zdrowotnej.

Podczas spotkania:

- dowiedzą się Państwo, które rośliny najlepiej wspierają odporność,

- poznają sprawdzone przepisy na napary, mieszanki i syropy ziołowe,

- nauczą się, jak łączyć zioła z innymi naturalnymi składnikami, aby wzmocnić ich działanie,

- otrzymają praktyczne wskazówki, jak bezpiecznie stosować zioła na co dzień.

Warsztaty będą nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale też do wspólnego spotkania, wymiany doświadczeń i odkrycia na nowo bogactwa natury.

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie w naturalny sposób i przygotować się na zimowe miesiące z większą odpornością i energią!

Termin: 15 października 2025, godz. 10.00

Miejsce: Pracownia tkacka w CSE Światowid

Zapisy: 55 611 20 59

Niech tegoroczna zima będzie czasem zdrowia, spokoju i dobrego samopoczucia – z pomocą natury.