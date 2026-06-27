Jak się nie dać upałom

Trwają Dni Elbląga oraz liczne wydarzenia towarzyszące, które każdego dnia przyciągają mieszkańców i gości odwiedzających nasze miasto. Wspólne koncerty, spotkania i atrakcje plenerowe to doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać, że prognozowane wysokie temperatury wymagają szczególnej ostrożności i odpowiedzialnego zachowania.

Apelujemy do wszystkich uczestników wydarzeń o rozsądek i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Regularnie nawadniajmy organizm, wybierajmy miejsca zacienione, unikajmy długotrwałego przebywania w pełnym słońcu oraz pamiętajmy o nakryciu głowy i stosowaniu kremów z filtrem UV. Jeżeli to możliwe, planujmy odpoczynek w chłodniejszych miejscach i nie dopuszczajmy do przegrzania organizmu.

Podczas udziału w wydarzeniach plenerowych zwracajmy uwagę nie tylko na własne samopoczucie, ale również na osoby znajdujące się obok, szczególnie dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore. Jeśli zauważymy u siebie lub innych niepokojące objawy, takie jak zawroty głowy, osłabienie, silny ból głowy, nudności czy nadmierne zmęczenie, należy jak najszybciej przenieść się do chłodniejszego miejsca, uzupełnić płyny, a w razie potrzeby wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Przypominamy również, że wysokie temperatury wpływają na koncentrację i refleks, dlatego osoby podróżujące samochodem powinny częściej robić przerwy i odpoczywać w zacienionych miejscach.

Jak bezpiecznie przetrwać upały?

- pij dużo wody, najlepiej niegazowanej – nawadniaj organizm regularnie, nawet jeśli nie odczuwasz silnego pragnienia,

- noś lekką, przewiewną odzież w jasnych kolorach oraz nakrycie głowy,

- ogranicz przebywanie w pełnym słońcu, szczególnie między godzinami 12.00 a 18.00; pamiętaj, że najwyższa temperatura powietrza występuje zwykle między 15.00 a 18.00,

- unikaj forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia,

- stosuj kremy z filtrem SPF i pamiętaj o ponownej aplikacji po spoceniu się, kąpieli lub wytarciu skóry ręcznikiem,

- wybieraj lekkie posiłki bogate w warzywa i owoce, unikaj tłustych i ciężkostrawnych potraw,

- zrezygnuj z alkoholu, który sprzyja odwodnieniu organizmu,

- unikaj gwałtownych zmian temperatury, np. wychodzenia z mocno klimatyzowanych pomieszczeń bezpośrednio na upał,

- będąc nad wodą, schładzaj organizm stopniowo – nie wskakuj do wody bezpośrednio po długim opalaniu.

Szczególna troska o dzieci, seniorów i zwierzęta

Upały są szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych i osób starszych. W miarę możliwości dzieci oraz seniorzy powinni ograniczyć przebywanie na słońcu. Jeśli wyjście jest konieczne, należy zadbać o odpowiedni ubiór, nakrycie głowy oraz regularne przyjmowanie płynów.

Seniorzy, zwłaszcza przyjmujący na stałe leki, powinni uważnie obserwować swoje samopoczucie, ponieważ odwodnienie może wpływać na działanie stosowanych preparatów.

Pamiętajmy także o zwierzętach. Zapewnijmy im stały dostęp do świeżej wody i cienia. Pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Temperatura wewnątrz pojazdu może w krótkim czasie osiągnąć nawet 50–60°C, stwarzając bezpośrednie zagrożenie życia!

Przypominamy, że w trakcie weekendu organizatorzy Dni Elbląga zapewnili dodatkowe formy chłodzenia dla uczestników imprezy w postaci beczkowozów z wodą pitną, zraszaczy, kurtyn wodnych i dystrybutorów wody w różnych lokalizacjach i strefach. Wspólnie zadbajmy o to, aby świętowanie przebiegało w radosnej atmosferze, z troską o zdrowie własne i innych.