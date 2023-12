Jak zrewitalizować plac katedralny?

Plac katedralny w Elblągu wymaga remontu. Radni z „prezydenckiego” komitetu chcą przeznaczyć 250 tys. zł z budżetu Elbląga na jego modernizację.

Plac katedralny w historii Elbląga pojawił się stosunkowo niedawno. Na stronie internetowej Jarosława Jaroszuka możemy oglądać sklejkę dwóch zdjęć zrobionych z tego samego miejsca. Na przedwojennym widać ciąg kamieniczek ciągnących się wzdłuż dzisiejszego Bulwaru Zygmunta Augusta. Na tym zrobionym przez Jarosława Jaroszuka jest... pusto, a przed katedrą rozciąga się plac (który od elbląskiej katedry wziął swoją nazwę) – jedno z ulubionych miejsc spacerowych elblążan.

Plany z 2006 r. przewidywały utworzenie na terenie placu (w obrębie ulic Mostowa – Rybacka – Wodna) tzw. „ogródka archeologicznego”. „Miał to być rodzaj muzeum na wolnym powietrzu, w którym można byłoby obejrzeć efekty pracy archeologów, a także materiały poglądowe na temat wykopalisk na elbląskim Starym Mieście.” - pisaliśmy w czerwcu 2013 r. na łamach portElu. Plany mają jednak to do siebie, że mogą się zmienić. Władze zrezygnowały z budowy ogródka i zamiast niego postawiono m.in. na fontannę.

W 2014 r. zakończyła się ostatnia duża modernizacja placu katedralnego. „...głównymi atrakcjami tego terenu będzie fontanna posadzkowa usytuowana w centralnej części placu, gra planszowa - wycieczka po starówce Elbląga oraz tablica interaktywna wyposażona w minimum pięć programów tematycznych związanych z historią Elbląga. Koszt to ok. 1,4 mln zł brutto, z czego 70 proc. pokryją środki unijne. Koszt projektu razem z wieżą - ponad 3 mln zł.” - pisaliśmy w lipcu 2014 r. na naszych łamach.

Mijały lata. Na placu Katedralnym elblążanie tradycyjnie witają nowy rok, odbywają się koncerty, stają kramy... Ubocznym skutkiem popularności placu jest jego niszczenie. Wielokrotnie na łamach portElu informowaliśmy o potrzebach remontu tego miejsca. Interweniowali też radni „Aktualny stan nawierzchni placu charakteryzuje się licznymi nierównościami w postaci zapadnięć i wybrzuszeń kostki granitowej jak również złym stanem ławek w centralnej części placu. Powstałe nierówności mają wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z placu“ - napisał radny Marek Osik (KWW Witolda Wróblewskiego) w interpelacji skierowanej do prezydenta miasta. Radny apelował wówczas o zaplanowanie środków finansowych na renowację nawierzchni i ławek w budżecie miasta na rok 2022. Wówczas się nie udało.

W tym roku radni z „prezydenckiego” klubu radnych złożyli poprawkę do projektu budżetu Elbląga. Proponują przeznaczenie 250 tys. na rewitalizację placu katedralnego. - Chodzi nam o fontannę, ławeczki, nasadzenia, zapadnięte płyty chodnikowe. Uważamy, jako klub radnych, że jest to miejsce reprezentacyjne, gdzie przebywa wielu elblążan oraz turystów. To miejsce powinno mieć odpowiedni wygląd. Dlatego złożyliśmy wniosek do budżetu miasta na rok 2024 uwzględnić takie zadanie. Co roku powinniśmy przeznaczać pewną kwotę na prace rewitalizacyjne na terenie Starego Miasta – mówił Krzysztof Konert, przewodniczący „prezydenckiego” klubu radnych.

Radni nad poprawkami i budżetem miasta zagłosują na najbliższej sesji 27 grudnia.