Jakie komputery dla dzieci i wnuków pracowników PGR?

511 dzieci i wnuków pracowników PGR w wieku szkolnym otrzymają komputery z rządowego programu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu. Dziś ratusz opublikował specyfikację przetargową, a której możemy się dowiedzieć jakie urządzenia chcą kupić urzędnicy.

1,3 mln zł otrzymało miasto Elbląg na zakup 511 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. które uczęszczają do szkół. To efekt rządowego programu wsparcia rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.. Gminy, na których terenie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem.

Zgodnie z założeniami programu rząd sfinansuje 100 proc. wartości laptopa do kwoty 2,5 tys. zł. Z postępowania przetargowego ogłoszonego przez miasto Elbląg możemy się dowiedzieć jakie urządzenia planują zakupić urzędnicy. Dokumenty przetargowe wskazują na dość szczegółowe wytyczne komputerów. M. in. ekran ma mieć min. 15.6 FHD (1920 x 1080), z powłoką przeciwodblaskową, jasność min. 220 nits, kąt otwarcia matrycy min. 180 stopni. Oferowany komputer przenośny musi osiągać w teście wydajności: SysMark 25 – wynik min. 650. Pamięć operacyjna min. 16 GB, dysk twardy min. 256 GB, zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście PassMark Performance Testco najmniej 1000 punktów w G3D Rating. Audio/Video - wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, kamera wbudowana w obudowę z diodą informującą o aktywności. Mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy., Porty, złącza – min. 3x USB w tym min. 2xUSB 3.2 . Złącze linki zabezpieczającej, złącze słuchawek i złącze mikrofonu, 1xHDMI, RJ-45. Klawiatura (układ US), min 100 klawiszy. Łączność - Wi-Fi 5 AC 2x2 + Bluetooth 4.2. Bateria min. 36Whr. Czas pracy na baterii min 5 godzin, zasilacz o mocy min. 65W, BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Waga urządzenia z baterią do 2 kg. Oraz zainstalowany system operacyjny oraz program antywirusowy.

Oferty można składać do 27 kwietnia. Wtedy też powinniśmy poznać sumę jaką za komputery życzą sobie potencjalni dostawcy. Najbardziej korzystna oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60 proc.) i okresu gwarancji (40 proc.).

