Jednym słowem: zawodowiec

Agnieszka Hauer, nauczyciel przedmiotów zawodowych w elbląskim Zespole Szkół Zawodowych nr 1 została nagrodzona tytułem Zawodowca Roku 2022. - Ten zawód, to moje powołanie i pasja, ja to po prostu czuję - mów laureatka.

Konkurs „Zawodowiec roku 2022“ został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Jego celem było „nagrodzenie najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy z pasją i zaangażowaniem edukują przyszłą kadrę kompetentnych pracowników branżowych, a równocześnie są wzorem dla innych nauczycieli“ - jak możemy przeczytać na stronie fundacji.

Nagrodę w dziedzinie „Transport drogowy“ otrzymała Agnieszka Hauer z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu. - W przyszłym roku będę obchodziła 20. lecie pracy w szkole. W Zespole Szkół Zawodowych pracuję od pięciu lat, wcześniej pracowałam w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Uczę przedmiotów zawodowych, głównie związanych z logistyką i spedycją - mówi laureatka. - Głównie kształcę uczniów w zawodzie kierowca - mechanik.

Warto zwrócić uwagę, że na konkurs napłynęło 537 zgłoszeń, z których jury wybrało 118 nominacji. Brano pod uwagę działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego, wprowadzanie autorskich rozwiązań dydaktycznych, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w szczególności z pracodawcami, wspieranie zainteresowań zawodowych uczniów i udział w doskonaleniu zawodowym. Uczniowie Agnieszki Hauer mogą pochwalić się sukcesami w nauce zawodu. - Trzy lata z rzędu uczestniczyli w finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Samochodach w Poznaniu. W tym roku również się zakwalifikowaliśmy. Mamy na koncie dwa finały Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników - mówi Agnieszka Hauer. - Ten zawód to moje powołanie, ja to po prostu czuję. Nie mogę się ograniczyć tylko do pracy w szkole. Nie raz sprawy rodzinne idą na bok, bo trzeba coś zrobić dla szkoły.

- Pani Agnieszka, to taka nasza mróweczka, która robi w szkole ogromną robotę, szczególnie jeżeli chodzi o przedmioty zawodowe: transport i przedmioty związane z logistyką. Zawsze gotowa do działań, które wykraczają poza „normalne“ obowiązki nauczyciela. Zawsze otwarta na propozycje i pełna własnych pomysłów - mówiła Lucyna Puźmirowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu.

- Miła, wymagająca, ale to chyba dobrze. Potrafi wytłumaczyć nawet najbardziej złożone zagadnienia. Oceny z jej przedmiotu mam bardzo dobre, więc jestem zadowolony - dodał Karol Bałabański, jeden z uczniów ZSZ nr 1.

- Ta nagroda to olbrzymia motywacja i zastrzyk energii do pracy z uczniami. Cieszę się, że widać, że solidna praca się opłaca. Przed nami teraz praca mająca zachęcić ósmoklasistów do wstąpienia do naszej szkoły. A ja... mam pomysł na opracowanie innowacji pedagogicznej w zakresie transportu morskiego. Przed Elblągiem otwiera się szansa związana z otwarciem Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Myślę, że będzie zapotrzebowanie na pracowników z tego sektora - mówiła nauczycielka.

Wyróżnienie w dziedzinie „Eksploatacja portów i terminali“ otrzymała Agnieszka Lewandowska z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.