Od średniowiecznej warowni do centrum kultury

Przez lata była niewykorzystywana. Teraz Brama Kamienna w Pasłęku ma szansę stać się miejscem spotkań, edukacji i kultury. Gmina przygotowuje projekt jej przebudowy, a szacunkowy koszt prac przekracza 6,4 mln zł. O tym, jaką funkcję powinien pełnić średniowieczny zabytek, mogą wypowiedzieć się również mieszkańcy wypełniając ankietę.

Bramę Kamienną w Pasłęku wybudowano w XIV wieku i stanowi ona część średniowiecznych murów obronnych Pasłęka. Była główną bramą wjazdową do miasta i elementem systemu obronnego z fosą i mostem zwodzonym. Obecnie budynek ma 5 kondygnacji, jego wysokość to 21,4 m. Kapitalny remont Bramy Kamiennej odbył się w 1997 r. Prace były powiązane z obchodami 700‑lecia nadania praw miejskich Pasłękowi i realizowane przy udziale m.in. niemieckich organizacji zrzeszających miasta partnerskie. Remont obejmował kompleksowe prace konserwatorskie i naprawcze, mające na celu zabezpieczenie konstrukcji historycznej bramy, odnowienie detali architektonicznych oraz poprawę stanu zabytku. Początkowo funkcjonowały tam miejsca noclegowe. Dziś nie pełni już tej, ani żadnej innej funkcji.

Do końca listopada ma zostać opracowany projekt jej przebudowy. Będzie kosztował 150 tys. zł i jest to pierwszy krok, by udostępnić ten obiekt turystom.

- Określony już został szacunkowy koszt prac budowlano-konserwatorskich na kwotę ponad 6,4 mln zł brutto (bez kosztów wyposażenia) oraz przedłożony został projekt do akceptacji komendantowi wojewódzkiemu straży pożarnej w Olsztynie w zakresie przeciwpożarowym – mówiła podczas sesji 26 listopada Elżbieta Wasiuk, burmistrz Pasłęka.

Gmina będzie starała się uzyskać unijne dofinansowanie na ten cel. W listopadzie, podczas spotkań z mieszkańcami zaprezentowano plany nadania zabytkowi funkcji edukacyjnych, kulturalnych i międzypokoleniowych. Obecnie zbierane są opinie od mieszkańców: ankietę można wypełnić online: znajdziesz ją w tym linku.

Jakie są pomysły na Bramę Kamienną? Odbywać miałby się w niej lekcje dla uczniów i warsztaty rodzinne. Planowane są historyczne spacery, których trasy połączą bramę, mury i ich otoczenie, spotkania pamięci, czyli rozmowy skupione wokół fotografii, przedmiotów i miejsc ważnych dla mieszkańców. W planach są również wystawy dotyczące samej Bramy Kamiennej, murów obronnych oraz ekspozycja „Przywiezione, przekazane, nasze”, która połączy powojenne historie rodzin, pamiątki i sposoby budowania więzi z Pasłękiem. Przedmioty będą prezentowane wraz z relacjami właścicieli. Swoje dziedzictwo będą mogli również zaprezentować pszczelarze z regionu, planowane są też pracownie z Zespołem Folklorystycznym „Pasłęczanie”.