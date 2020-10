Kolejny protest w Elblągu. „Spacerujemy dalej”

W piątek (30.10) w Elblągu zapowiadany jest kolejny protest przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję ze względu na nieodwracalne wady płodu za niekonstytucyjną.

Jak zapowiadają organizatorzy protestu, rozpocznie się on o godz. 18. Start: Stare Miasto, przy Piekarczyku. Meta na placu Jagiellończyka. Trasa przemarszu: Stare Miasto – rondo Zamech – ul. Robotnicza - ulica Brzeska – al. Piłsudskiego – ul. Beniowskiego – ul. Królewiecka – plac Jagiellończyka.

- Zapraszamy na kolejny spacer zorganizowany wspólnie z Elbląskim Strajkiem Kobiet oraz grupą Pis off – Elbląg. Przypominamy, że walczymy o prawa kobiet, o prawa wyboru i możliwość rodzenia dzieci z miłości, nie powinności. Nie akceptujemy decyzji TK! My, jako młodzież, kobiety, matki, żony, wspierający mężczyźni nie możemy odpuszczać! Nie teraz – czytamy na profilu społecznościowym Elbląskiego Strajku Kobiet.

Organizatorzy przypominają o maseczkach, płynach do dezynfekcji i odpowiedniej odległości pomiędzy zgromadzonymi osobami – 2 metry.