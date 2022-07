Kopernik wielkim uczonym był

Za nami inauguracja projektu „Mikołaj Kopernik – ambasador współpracy”, realizowanego przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Odbyła się w Urzędzie Gminy Elbląg z udziałem uczniów szkół podstawowych z Polski i Litwy.

- Jak Elżbieta [Elżbieta Mieczkowska, dyrektorka Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu – red.] wynalazła konkurs na zdobycie pieniędzy, doszliśmy do wniosku, skąd najlepiej zaprosić gości. Mościszki, Ławaryszki to są tereny bardzo bliskie zarówno Elżbiecie jak i mnie - mówiła podczas spotkania w Urzędzie Gminy Elbląg Teresa Wojcinowicz, prezes ETK.

- Mam nadzieję, że w trakcie pobytu na terenie naszej gminy, miasta Elbląga, województwa warmińsko-mazurskiego będziecie mieli okazję realizować wasz program, a także poznać nasz region – dodał Zygmunt Tucholski, wójt gminy Elbląg, zwracając się do gości z Litwy. - Mam nadzieję, że spotkanie to oraz cały program przyczyni się do nawiązania bliższych kontaktów i współpracy między gminą Elbląg a gminą Ławaryszki.

Projekt realizowany jest we współpracy z gminą Elbląg, Warmińsko-Mazurską Biblioteką Publiczną, organizacją Mennonickie Inspiracje, Stowarzyszeniem „Wspólnota wiejska w Ławaryszkach (Litwa), Szkołą Polską – Centrum Wielofunkcyjnym w Mościszkach (Litwa). Jego celem jest rozwijanie kontaktów i współpracy między mieszkańcami gminy Elbląg i gminy Ławaryszki, szczególnie poprzez wspólne przedsięwzięcia młodzieży. A te dotyczą obecnie przygotowań do obchodów jubileuszu 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która czeka nas w przyszłym roku.

Uczniowie z Polski i Litwy wraz z opiekunami odwiedzą m.in. Frombork, będą brali udział w grywalizacji, czyli warsztatach tworzenia gier i quizów dotyczących astronoma, kosmosu. Będą też uczyć się tworzenia lapbooka, czyli dziennika projektu i uczestniczyć w wielu innych przedsięwzięciach. Program pobytu w regionie elbląskim zaplanowano w sumie na cztery dni. Na przykład w środę (13 lipca) młodzież będzie brała udział w astronomicznych podchodach w Bibliotece Elbląskiej, warsztatach tworzenia scenografii teatralnej, odbędą się także teatralne warsztaty.