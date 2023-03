Kranelka, Wondzia i Wodek. Wręczono nagrody w konkursie EPWiK

Narysować pomocnika dla Zuzi, elbląskiej superbohaterki przekonującej, że warto pić wodę z kranu – takie zadanie stanęło przed przedszkolakami z Elbląga. Dziś (27 marca) mali zwycięzcy otrzymali nagrody od Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zobacz zdjęcia.

119 zgłoszeń z 30 przedszkoli – tak w liczbach przedstawia się konkurs Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zorganizowany z pomocą Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl. Jury nie miało łatwego zadania, ale serca jego członków podbiła Kranelka, którą wymyśliła i ożywiła na papierze 6-latka Ania Walczak z Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Piekarczyk. Dziewczynka, podobnie jak inne dzieci, podczas wręczania wyróżnień przyznała, że bardzo podobają jej się nagrody.

Kranelka to zwycięska praca konkursu

II miejsce przypadło Marii Lebiedź (6 lat) z Przedszkola nr 15, a III miejsce zdobyła Łucja Łukaszewic (6 lat) z Niepublicznego Przedszkola Wiki. Szczegółowe wyniku konkursu wraz z przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami prezentujemy pod tekstem, a wszystkie nagrodzone prace znajdziemy w tym materiale.

Po co to wszystko? Oczywiście po to, by już w najmłodszych mieszkańcach rodziły się dobre, ekologiczne nawyki. Jak mówi przywołana wcześniej Zuzia: "Woda płynąca w elbląskich kranach jest regularnie badana, a więc bezpieczna. Wpływa korzystnie na zdrowie, bo jest bogata w składniki mineralne, jest czysta i smaczna, bo pochodzi z ujęć głębinowych".

- Dzieci szybciej wchłaniają wiedzę, przyswajają, uczą się i zaczynają rozmawiać z rodzicami - mówi o znaczeniu zorganizowanego przez EPWiK konkursu Marek Misztal, dyrektor przedsiebiorstwa. - Edukujemy od najmłodszego do najstarszego. Chcemy zacząć edukację od maluchów, ale być może trafi się tak, że w przyszłości to na Uniwersytecie III Wieku zorganizujemy jakieś zajęcia lub wykład dotyczący jakości wody i potrzeby przekonania się do picia nie wody z butelek, ale z kranu. Na pewno wielkim sukcesem dla nas jest to, że wpłynęło 119 prac, nie spodziewaliśmy się, że 30 przedszkoli aktywnie włączy się w tę akcję. Zaangażowanie takiej liczby dzieci, opiekunów i rodziców pokazuje, że to dobry kierunek działań – zaznacza Marek Misztal.

Wyniki konkursu:

I miejsce, czyli wyjazd rodzinny (dwie osoby dorosłe plus dwójka dzieci) do Dino Parku w Malborku oraz zestaw klocków Lego o wartości 200 zł wygrywa Anna Walczak (6 lat) z Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Piekarczyk – Kranelka. Ta placówka otrzymuje również nagrodę główną w kwocie 1500zł!

II miejsce, czyli zestaw klocków Lego o wartości 200 zł wygrywa Maria Lebiedź (6 lat) z Przedszkola nr 15 – Wondzia

III miejsce, czyli klocki Lego o wartości 150 zł wygrywa Łucja Łukaszewic (6 lat) z Niepublicznego Przedszkola Wiki – Wodek

Wyróżnienia:

Bartosz Geiger (6 lat) oddział przedszkolny przy SP 23 w Elblągu – Bidonek

Amelia Łukaszewicz (6 lat) Przedszkole nr 23 – Doktor Eugeniusz

Maja Tkaczuk – Jans (5 lat) Przedszkole nr 10 – Kroplorożec

Amelia Ponieważ (6 lat) Niepubliczne Przedszkole Safari – Kranuś

Maria Leszczyńska (6 lat) Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Mieszko I – Marysia

Filip Sierżęga (6 lat) Przedszkole nr 17 – Wiko

Adam Paradowski (5 lat) Przedszkole nr 19 – Kranik

Oliwia Kwiatkowska (6 lat) Przedszkole nr 29 – Mimi

Zuzanna Ponieważ (6 lat) Niepubliczne Przedszkole Safari – Wodziak

Zuzanna Kieliszczyk (6 lat) Przedszkole nr 4 – Wiktor

